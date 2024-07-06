بعد انتخاب بزشكيان.. السعودية: حريصون على تطوير العلاقات مع إيران

أخبار ليبيا 24

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن العاهل السعودي وولي عهده هنأوا مسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران.

ونقلت وكالة (واس) عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله: “أؤكد حرصي على تطوير وتعميق العلاقات بين بلدينا وشعبينا بما يخدم مصالحنا المشتركة”.

وفي مارس 2023، وقعت إيران والمملكة العربية السعودية اتفاقا تاريخيا بوساطة صينية لإعادة العلاقات بعد سنوات من التنافس الإقليمي.

انتخاب بزشكيان

وانتخب الإيرانيون المرشح المعتدل مسعود بزشكيان، الذي تعهد بفتح إيران على العالم وتوفير الحريات التي يتوق إليها شعبها، لرئاسة البلاد في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، حصول بزشكيان على أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها يوم الجمعة، وأصبح الرئيس المقبل لإيران.

نسبة المشاركة بلغت نحو 50% في سباق متقارب بين بزشكيان، المعتدل الوحيد في المجموعة الأصلية من المرشحين الأربعة، والمفاوض النووي السابق المتشدد سعيد جليلي.

وجاءت جولة الإعادة، يوم الجمعة، في أعقاب انتخابات 28 يونيو التي شهدت إقبالا منخفضا تاريخيا، عندما امتنع أكثر من 60% من الناخبين الإيرانيين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار خليفة لإبراهيم رئيسي، بعد وفاته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

الرئيس الإيراني المنتخب ولد في 29 سبتمبر 1954 في مدينة مهابا بمحافظة أذربيجان الغربية، وهو أكبر المرشحين سنا والوحيد بين المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران المنتمي للتيار الإصلاحي.