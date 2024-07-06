النفط يغلق على انخفاض على وقع إمكانية وقف إطلاق النار في غزة

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، إذ طغى تزايد احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الطلب القوي على الوقود في الصيف واحتمال انقطاع الإمدادات بسبب الأعاصير في خليج المكسيك.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 89 سنتا، أو ما يعادل 1.02 بالمئة، إلى 86.54 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83.16 دولار للبرميل، بانخفاض 72 سنتا أو 0.9 بالمئة.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 0.4%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.1%.

النفط ومحادثات وقف إطلاق النار في غزة

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن رئيس الموساد الإسرائيلي عاد من الدوحة بعد اجتماع أولي مع وسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

إن تخفيف حدة الصراع في الشرق الأوسط يقلل من علاوة المخاطر للبراميل الخارجة من المنطقة ويؤثر على أسعار النفط.

لم يستقر خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس بسبب عطلة عيد الاستقلال، ما أفسح المجال لتداولات ضعيفة، لكن الأسعار ارتفعت هذا الأسبوع بفضل التوقعات القوية للطلب على النفط في الصيف في الولايات المتحدة.