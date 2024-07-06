المفوضية: لا صحة للأنباء المتداولة بشأن الاعتداء على السايح في مصراتة

فنّدت المفوضية العُليا للانتخابات ما وصفتها بـ«الشائعات» المتداولة حول الإعتداء على رئيس المفوضية عماد السايح في مدينة مصراتة.

وأوضحتْ المفوضية العُليا للانتخابات في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: « ينفي مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كل ما يُتداول من أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الاعتداء على رئيس المفوضية عماد السايح في مدينة مصراتة» بحسب المنشور.

وأكدت المفوضية أن السايح شارك في مدينة مصراتة في ندورك تثقيفية بعنوان «مرايا انتخابات المجالس البلدية» مشيرةً إلى أن مثل «هذه الأخبار التب وصفتها بالكاذبة لا تخدم مصلحة العملية الانتخابية» على حد تعبيرها.

ودعت المُفوضية العليا للانتخابات الجميع إلى التحلي بالمصداقية في كتابة الأخبار وتداولها، وفقّ منشورها.

وكانت المفوضية قد أعلنت اليوم مشاركة عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ندوةٍ تثقيفية بعنوان ” مرايا انتخابات المجالس البلدية” وذلك بدعوة من تيار 24 ديسمبر وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية مصراتة.

وركزت الندوة التي حملت شعار “عودة المسار الديمقراطي في ليبيا” على أهمية العملية الديمقراطية وزيادة مستويات التوعية حول الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين واللوائح الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية.

كما شارك في الندوة مستشار المفوضية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهيه، وعدد من الفاعليات السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بمدينة مصراتة.