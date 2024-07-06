المفوضية العليا للانتخابات تمدّد التسجيل في انتخابات البلدية

مدّدت المفوضية العُليا للانتخابات عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية حتى الـــ13 من يوليو الحاليّ.

وقالت المفوضية العُليا للانتخابات في منشورها: “في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، جرى اتخاذ إجراءات إضافية للرفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين، وسعيًا لإتاحة الفرصة لمن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين فإن مجلس المفوضية، فقد قررت المفوضية تمديد التسجيل حتى تاريخ 13 يوليو 2024” وفقَ المنشور.

وأوضحتْ المفوضية أنه وفور انتهاء الموعد المحدد سيتم قفل منظومة تسجيل الناخبين والبدء في تنفيذ بقية مراحل العملية الانتخابية.

لافتتًا على أن هذا التمديد هو الثاني والأخير، معربةً عن آمالها في ارتفاع أعداد المسجلين في سجل الناخبين بما يُضفي المزيد من المصداقية على هذه العملية، بحسب منشور المفوضية.

ودعتْ المفوضية العليا للانتخابات المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقنوات الإعلامية إلى “مساندة المفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز مفهوم المشاركة من خلال تحفيز المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية كناخبين أو مترشحين أو مراقبين، فالمشاركة أمانة يحملها كل مَن هو مؤهل لأن يكون له دور في هذه الانتخابات، ومسؤولية نتحملها جميعاً أمام الوطن” على حد تعبير المفوضية.

وفيما سبق… استعرضَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات خلال لقائه جيريمي برنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا؛ مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية.

وناقشَ السايح مع برنت آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية، وفرص نجاحها.