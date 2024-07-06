الخطوط الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى مطار معيتقية الدولي

تفقدَ مدير أمن الطيران الأردني عبدالله النسور -في زيارةٍ أجريت إلى مطار معيتيقة الدولي استعدادًا لاستئناف الرحلات بين عمّان وطرابلس- آخر التجهيزات لانطلاق الرحلات في المطار.

وكان في استقبال النسور الذي حاء برفقة 14 خبيرًا ومدققًا في مجال الطيران، مدير أمن الطيران الليبي ومدير مطار معيتيقة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية في مطار معيتيقة الدولي، إذ من المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية الأردنية اليوم السبت أولى رحلاتها إلى ليبيا بعد توقفٍ دام لسنوات.

بدوره، دعا رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في وقتٍ سابق… مصلحة الطيران المدني للتواصل مع المنظمات والدول المعنية برفع الحظر عن الأجواء الليبية، والتنسيق لافتتاح وجهات طيرات دولية جديدة.

وعلى الصعيد المحلي.. شدّد الدبيبة على أهمية توفير التجهيزات المطلوبة للمطارات المحلية وفقَ معايير ومتطلبات مصلحة الطيران؛ مما يضمن انسيابية التنقل للمواطنين بين المدن الليبية.

وفي مارس الماضي.. أعلن الدبيبة في تدوينة عبر منصة X استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها من وإلى ليبيا، وذلك بعد انقطاع دام 10 أعوام، معتبرًا أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» على حد تعبيره.

وسبق ذلك عودة الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، لتكون إيطاليا الثانية بعد مالطا التي يربطها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم الحظر المفروض على ليبيا منذ 2014.