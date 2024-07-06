التقييد على عمل منظمات المجتمع المدني يضعف دورها

أخبار ليبيا 24

تعيش منظمات المجتمع المدني بمؤسساته ومنظماته الوطنية حالة من الاختناق، بسبب التقييد الكبير الذي تفرضه مؤسسات الدولة على أفراد الجمعيات والمؤسسات، متذرعة بخوفها على المجتمع الليبي من برامج هذه المؤسسات.

والحركة المدنية في ليبيا قديمة، فمنذ الاستقلال نشطت الجمعيات الأهلية والتي تعمل على تقديم المساعدات للأهالي، وتطوير المجتمعات المحلية، ولكن من يتصدر المشهد السياسي اليوم، يهابون فعالية المؤسسات غير الحكومية، لأنها تضطلع بدور كبير ومهم في تنوير المجتمع بحقوقه والمطالبة بها.

تقييد دور مؤسسات المجتمع المدني

وفي لقاء تلفزيوني ظهرت انتصار القليب رئيسة مفوضية المجتمع المدني، في حوار ساخن كان جلياً به، خلافها الكبير مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، قائلة إن الدبيبة تجاوزها ولم يتواصل معها عند رغبته في الاجتماع مع قيادات من مؤسسات ومنظمات المجتمع، الأمر الذي وجدته به تعدي على اختصاصها الإداري.

ولكن على الرغم من هذا الخلاف، إلا أن المفوضية والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الدبيبة، متفقة على تقييد الحريات وشل حركة مؤسسات المجتمع المدني، واتباع إجراءات معقدة بتصاريح مختلفة لإقامة منشط ثقافي يعود بالنفع على المجتمع، في حين تستغرب القيب من عدم نشاط المؤسسات و اضمحلال دورها المناطة به، إذ يعكس كلامها تناقض واضح بين رغبتها بأن تضطلع مؤسسات المجتمع المدني المسجلة بالمفوضية بدورها، وفي ذات الوقت تُسن لوائح وقوانين جديدة تقيد عمل المنظمات وتحد من دورها.

وفي دراسة قديمة نشرت في مجلة عراجين في عددها الثاني، كتب الدكتور محمد زاهي المغيربي دراسة بعنوان ( المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا) “إن من أهم مقومات نجاح المنظمات الطوعية الأهلية أن يكون الأفراد أحراراً في تكوين الجمعيات الطوعية، وأن تتمتع هذه الجمعيات باستقلاليتها التنظيمية والإجرائية عن سيطرة وسلطة الدولة”.