استئناف مفاوضات الوسطاء للاتفاق على هدنة غزة

أخبار ليبيا 24

مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل للدخول في هدنة غزة، وتبادل مجموعة من الأسرى، إذ توجه رئيس (جهاز الموساد) ديفيد برنيع إلى قطر، لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار.

تعديلات جديدة لمقترح حماس

تأتي هذه الزيارة إلى قطر لخوض جولة أخرى من مفاوضات الهدنة، بعد يومين من تسلم (تل أبيب) رد من حماس وصفته بـ الإيجابي، و زار برنيع الدوحة، الجمعة، دون بقية الوفد التفاوضي؛ بهدف “استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة”، وفق ما ذكرت (هيئة البث الإسرائيلية).

ومن المقرر أن ينضم بقية أعضاء الوفد المفاوِض إلى رئيس (الموساد) حال “إحراز تقدم”، وفقاً للهيئة التي نقلت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن المفاوضات “ستستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى شهر”. ويرى خبراء أن أمام الوسطاء “فرصة يجب استغلالها”.

وفي نهاية مايو، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة، وسلّمت (حماس) رداً عليه للوسطاء في 11 يونيو الماضي، حمل تعديلات قال عنها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن بعضها مقبول، والبعض الآخر مُبالَغ فيه، في حين رفضتها إسرائيل، وخصوصاً مطلب وقف إطلاق نار دائم، إذ تتمسك تل أبيب باستمرار الحرب حتى القضاء على حماس.

وقد سلّمت الحركة الأربعاء الماضي، ردها الجديد لإسرائيل، الذي لم تعلن تفاصيله، ولقي قبولاً على الأقل بين الأجهزة الأمنية والجيش، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع مع مجلس الوزراء الأمني، ومن ثم الموافقة على إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المفاوضات.