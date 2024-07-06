إندريك أساسيًا.. البرازيل تواجه الأوروغواي بدون فينيسيوس 

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سيحل المراهق البرازيلي إندريك محل فينيسيوس جونيور، الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في مباراة ربع نهائي كوبا أمريكا، فجر اليوم السبت، ضد أوروغواي على ملعب أليجيانت في لاس فيغاس، نيفادا.

واختار المدرب دوريفال جونيور إندريك البالغ من العمر 17 عامًا، والمعروف أيضًا باسم “ميسينيو”، ليحل محل المهاجم فينيسيوس ويشارك أساسيًا لأول مرة مع المنتخب البرازيلي.

وقال دوريفال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “لقد فقدنا لاعبًا مهمًا، لكننا اكتسبنا لاعبًا يطور قدراته ويبحث عن فرصة.. ربما هذه هي لحظة إندريك”.

وأضاف: “لا أعتقد أن إندريك على وجه التحديد لاعب تسعة يلعب بثبات، فهو يفضل المحورية.. إنه لاعب يطفو ويتحرك.. الفريق يتطور باستمرار.. ولهذا السبب قلت عدم التسرع في أي شيء معه”.

وتابع دوريفال: “مسألة وقت قبل أن نجد التشكيلة الأفضل”.

وقاد المدرب البالغ من العمر 62 عامًا، والذي تولى التدريب في يناير الماضي، منتخب البرازيل إلى دور الثمانية حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف كولومبيا برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات.

وقال دوريفال: “في المجمل، لقد كنا معًا لمدة 37 يومًا، حوالي 20 جلسة تدريبية رسمية، مع الجميع معًا، الفريق بأكمله. لقد حققنا الكثير من التقدم ولا يزال هناك بعض الأشياء التي يجب حلها، ولكن هذا جزء من عملية”.

وأضاف: “ستكون هناك انتقادات دائمًا، بغض النظر عن موقعك في الجدول.. الشيء المهم هو إيجاد مسار صحي للفريق”.

وقال المدرب إنّه لا يريد أن ينظر إلى مباراة أوروغواي على أنها لحظة حاسمة، لكنه اعترف بأنها مباراة كلاسيكية رائعة في أمريكا الجنوبية.

وقال: “ستكون مباراة مهمة للبرازيل وللأوروغواي أيضًا.. إنّه فريق يستحق كل احترامنا وليس لدي أدنى شك في أنهم سيواجهون مشاكل ضد فريقنا”. واختتم دوريفال: “لدينا كل شيء لتقديم مباراة رائعة”.