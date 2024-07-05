مصر تستضيف مؤتمراً للوصول إلى توافق بين الفرقاء السودانيين

أخبار ليبيا 24

تعمل الجهود العربية والدولية، لإيجاد حلول توافقية بين الفرقاء السودانين لوقف الحرب والاقتتال المستمر لأكثر من عام، إذ تستضيف مصر السبت والأحد، مؤتمراً لقوى سياسية سودانية في غياب قوة الدعم السريع.

هل ينجح لقاء مصر في إيجاد توافق سوداني؟

ودعت مصر إلى مؤتمر يجمع القوى السياسية السودانية بهدف “الوصول لتوافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني – سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة”، وذلك “بالتعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيغاد”، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية في نهاية مايو الماضي.

اندلعت الحرب في السودان منذ أبريل عام 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و(قوات الدعم السريع) بقيادة محمد حمدان دقلو، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت “نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار”، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من المبادرات التي قدمتها أطراف دولية وإقليمية، إلا أنها لم تحقق نجاحاً في وقف الاقتتال الداخلي.

وتزايدت خلال الأسبوع الأخير، موجة نزوح السودانيين، حيث شهدت مدن سنجة وسنار والسوكي جنوب شرقي البلاد ومناطق وسط وغرب كردفان إضافة إلى الفاشر، نزوح عشرات الآلاف من السكان في ظل انحسار ملحوظ للمساحات الآمنة بعد أن غطى القتال أكثر من 80 بالمئة من مناطق البلاد.