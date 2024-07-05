ليبيا.. طقس معتدل نسبيا شمالا وحار جنوبا

أخبار ليبيا 24

تمر حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، باعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تبقي مرتفعة على باقي المناطق الوسطى والجنوبية.

وفي الشمال الغربس السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد ظهر يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس حتى أقصي الساحل الغربي.

وتكون الرياح مثيرة للأتربة والغبار، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–33) مئوية.

وحالة السماء، في الشمال الشرقي قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد ظهر يوم الغد، وتكون كذلك مثيرة للأتربة والغبار. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-32) مئوية.

طقس حار في جنوب ليبيا

وفي الجنوب الغربي، حالة السماء صافية. والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35–40) مئوية على أغلب المناطق.

أمّا في الجنوب الشرقي، فحالة السماء كذلك صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36 –40) مئوية.