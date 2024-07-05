بعد 14 عاما من هيمنة المحافظين.. ستارمر يقود حزب العمال إلى السلطة في بريطانيا

أخبار ليبيا 24

أنهى حزب العمال البريطاني بقيادة كير ستارمر 14 عامًا من سيطرة حزب المحافظين، بعدما حقق الحزب فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويمهد هذا الانتصار الكبير الطريق لستارمر ليصبح رئيس الوزراء الجديد، خلفًا لريشي سوناك، الذي اعترف بهزيمته وهنأ ستارمر وحزبه على فوزهم.

ستارمر: مستعدون للتغيير

وفي خطاب النصر الذي ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية بشمال لندن، أكد ستارمر أن الناخبين البريطانيين صوتوا لصالح التغيير وأن حزب العمال مستعد لتحقيق وعوده والعودة بالسياسة إلى خدمة الجمهور.

من جانبه، وصف سوناك ليلة الانتخابات بأنها “صعبة”، معبرًا عن امتنانه لدائرته الانتخابية لدعمها، مؤكدًا على تداول السلطة بسلاسة وثقة في استقرار البلاد.

صعد رئيس الوزراء المقبل إلى موقع زعامة العمال قبل أربع سنوت خلفًا لجيريمي كوربن، وعمل على التحول بدفة الحزب من خط كوربن الذي مثل أقصى اليسار لجعله أكثر وسطية من جديد، من أجل أن يصبح أكثر قابلية للانتخاب من الناخبين في المملكة.

وتوجه البريطانيون الخميس إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية شكلت منعطفًا جديدًا في تاريخ بلادهم.

ومنذ 2010، أثار تعاقب الأزمات -من الانقسامات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” في ديسمبر الأول 2020، إلى إدارة جائحة كوفيد-19، فضلا عن الأسعار المرتفعة ومستويات الفقر العالية والنظام الصحي العام المتهالك والتغيير المستمر لرؤساء الحكومة- تطلعا كبيرًا إلى التغيير، ما دفع المحافظين إلى الإقرار بأنهم لا يسعون للفوز وإنما فقط للحد من حدة فوز “العمال”.