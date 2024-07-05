رئيس كينيا يتعهد بتخفيض الإنفاق بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد 

أخبار ليبيا 24

تعهد رئيس كينيا وليام روتو، اليوم الجمعة، بخفض الإنفاق بإجمالي 177 مليار شلن (1.39 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت في يوليو.

جاء ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد والتي أجبرته على إلغاء الزيادات الضريبية المخطط لها.

وستزيد الحكومة أيضًا الاقتراض بنحو 169 مليار شلن لتغطية الفجوة البالغة 346 مليار شلن الناجمة عن قرار سحب مشروع قانون المالية الذي كان الشرارة الأصلية للاحتجاجات.

وأصبحت المظاهرات في كينيا، التي بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى أعمال عنف، أكبر تهديد لرئاسة روتو المستمرة منذ عامين. وقد وثقت مجموعات الحملات مئات الاعتقالات وما لا يقل عن 39 حالة وفاة مرتبطة برد الحكومة العنيف، ما أثار مخاوف من تراجع الحقوق.

رئيس كينيا يخاطب الأمة

وقال رئيس كينيا، في خطاب متلفز للأمة، إن عجز الميزانية الكينية من المتوقع الآن أن يصل إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/25، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 3.3%.

ومن بين الطرق التي ستخفض بها حكومته الإنفاق، قال روتو إنّه سيجري حل 47 شركة حكومية، كما سيجري تخفيض عدد المستشارين في الحكومة بنسبة 50٪ على الفور، وتعليق جميع الرحلات غير الضرورية لمسؤولي المناصب العامة.

وقال روتو: “ستتم إزالة بنود الميزانية المخصصة لعمليات مكتب السيدة الأولى، زوجة نائب الرئيس، ورئيس وزراء مجلس الوزراء”، مضيفًا أنه سيُطلب من الموظفين العموميين عند سن التقاعد البالغ 60 عامًا التقاعد على الفور.

وقال إنه ستكون هناك مراجعة جنائية لديون البلاد، وأنه سيعلن أيضًا عن تغييرات حكومية قريبًا.