خوري: يجب إدارة موارد ليبيا بما يلبي تطلعات الليبيين ويخدم الاستقرار 

أخبار ليبيا 24

قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إنها شددت مع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة إدارة موارد ليبيا بما يلبي تطلعات الليبيين ويخدم الاستقرار.

والتقت خوري، الخميس في طرابلس، مع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة.

وقالت على حسابها على منصة “X”: “إن الاجتماع تناول بالنقاش أهمية وجود هيئات رقابية مستقلة تلزم مؤسسات الدولة بتطبيق معايير الشفافية والحكم الرشيد”.

وأضافت خوري: “شددنا على ضرورة إدارة موارد الدولة بما يلبي تطلعات الشعب الليبي ويخدم الاستقرار”.

لقاءات مكثفة لخوري

وجاء لقاء المبعوثة الأممية وشكشك ضمن سلسلة من اللقاءات المكثفة للمسؤولة الأممية مع عدد من القادة المسؤولين الليبيين.

المبعوثة الأممية، التقت كذلك يوم الخميس، مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش في غرب ليبيا.

وحول اللقاء قالت على منصة “X” إنهما ناقشا الوضع الأمني في ليبيا وأهمية توحيد مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية، لتلبية احتياجات الليبيين والحفاظ على سيادة البلاد.

سياسيا التقت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الأربعاء، مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وقالت، إنهما ناقشا القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة لأجل الانتخابات.

وكتب خوري على منصة “X”: “ناقشت اليوم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القضايا موضع الخلاف السياسي في القوانين الانتخابية وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بناء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات”.

وأضافت: “لقد أكد رئيس مجلس النواب دعمه لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة”.