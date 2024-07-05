حماد يصدر تعميماً بشأن تنسيق الحفريات وحماية الكوابل الكهربائية

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اصدر أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية تعميماً لكل من وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووزير الموارد المائية ووزير المواصلات، بشأن تنسيق الحفريات وحماية البنية التحتية الكهربائية.

جملة من التعليمات عند القيام بأعمال حفر

شدد حماد في هذا القرار، على إعطاء الإذن بالقيام بأعمال الحفر والبناء إلا بعد التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء والجهات المختصة من وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية، للتأكد من عدم تعارض الفريات مع مسارات الكوابل الكهربائية أو مسارات كوابل الاتصالات، وشبكات المياه والصرف الصحي، بحسب ما جاء في التعميم المنشور على صفحة الحكومة بفيسبوك.

وأكد القرار على ضرورة تفعيل دور الدوريات التابعة لوزارة الداخلية، والحرس البلدي، والشرطة الزراعية واتخاذ كل مايلزم من اجراءات وظبطها للمخالفين غير المتحصلين على أذونات لممارسة أعمال الحفر أو البناء.

ووجه حماد بتشكيل غرفة عمل مشتركة، يعمل بها ممثلون عن الوزارات المختصة وجميع الجهات المعنية.

وشدد حماد على ضرورة الالتزام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل، والمشاريع العامة والخاصة، لتفادي تكرار ما حصل من تلف لكوابل الكهرباء الرئيسية في بنغازي.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، استمرار العمل على إصلاح الكوابل «220» المعطوبة ذات الجهد الفائق في مدينة بنغازي.

وتربط الكوابل المتضررة بين محطتي شمال بنغازي والحديقة، وفق بيان صادر عن الشركة العامة للكهرباء.

وانقطعت الكهرباء عن مناطق عدة بمدينة بنغازي لأيام عديدة، نتيجة تعرض كابل رئيسي للقطع خلال قيام إحدى الشركات المكلفة ببناء الجسور في المدينة بأعمالها، مما تسبب في إحداث خسائر بالكابل أدت إلى خروج 15 محطة فرعية، وفق ما أعلنته الحكومة في وقت سابق.