برنت يلتقي بشخصيات عسكرية ومناقشة الوضع الأمني في البلاد

أخبار ليبيا 24

التقى القائم بأعمال السفير الأمريكي جيرمي برنت مع عدد من القادة العسكريين من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، وذلك لزيادة التعاون الأمني.

وقالت السفارة في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء ضم الملحق العسكري بالسفارة من الجانب الأميركي، ومن الجانب الليبي “رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الحداد، ومعاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق النمروش، ورئيس أركان القوات الجوية اللواء قوجيل، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية العميد محمود حمزة”.

وأكد البيان التزام واشنطن على “زيادة التعاون الأمني مع الضباط العسكريين المحترفين في جميع أنحاء ليبيا لدعم توحيد الجيش ومساعدة الليبيين على حماية سيادتهم”.

تناول الاجتماع “فرص توسيع برامج التعليم العسكري الاحترافي للضباط من جميع أنحاء ليبيا، والتعاون في مجال تنمية القدرات، وتعزيز تبادل المعلومات لمواصلة إحراز تقدم ملموس في الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وليبيا” وفقاً لبيان السفارة.

وفي سياق آخر أكد برنت أثناء عقب لقائه القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ستيفاني خوري “شجع جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء في العملية السياسية من أجل التغلب على الانقسامات في ليبيا، وصياغة خارطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية والحكم الموحد”، وذلك عبر تدوينة في منصة «إكس». وأضاف أنه ناقش مع خوري “

أفضل السبل لدعم الانتخابات البلدية المقبلة”.

وأعرب برنت عن تأييد بلاده ودعمها لجهود البعثة الأممية في ليبيا، للوصول بالبلاد إلى الانتخابات وتحقيق الاستقرار.