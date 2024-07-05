بايدن يرفض التنحي.. ويقول: لن أذهب إلى أي مكان

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّه “لن أذهب إلى أي مكان” في الوقت الذي يواجه فيه دعوات من العديد من الديمقراطيين لإنهاء محاولته إعادة انتخابه، مستغلا احتفالات الرابع من يوليو يوم الخميس للرد على الشكوك حول قدرته على التحمل وحدته العقلية لمواصلة حملته.

الأداء المهتز للديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا في المناظرة التي جرت يوم 27 يونيو مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب يعني أن كل ظهور له أصبح الآن موضع فحص دقيق.

انسحاب بايدن

ويشعر العديد من الناخبين الديمقراطيين بالقلق بشأن ما إذا كان سيتمكن من مواصلة وتيرة العمل المرهقة خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة وحثه البعض في حزبه على التنحي.

وكان الرئيس الأمريكي،يستضيف الاحتفالات السنوية بعيد الاستقلال الأمريكي في البيت الأبيض يوم الخميس، بما في ذلك حفل شواء لبضعة آلاف من أفراد الخدمة العسكرية في الخدمة الفعلية وعائلاتهم.

بدأ بايدن، تصريحاته بعبارة قوية: “عيد استقلال سعيد!”.

وفي أثناء القراءة من الملقن، لم يرتكب بايدن أي أخطاء كبيرة في الإدلاء بملاحظات مقتضبة، ولكن في مرحلة ما بدا أنّه خرج عن النص عندما أشار إلى مقبرة حرب رفض ترامب زيارتها أثناء وجوده في منصبه.

وقال بصوت منخفض: “بالمناسبة، كما تعلمون، كنت في مقبرة الحرب العالمية الأولى في فرنسا.. تلك المقبرة التي لم يرغب أحد زملائنا، الرئيس السابق، في الذهاب إليها”.

وأضاف قبل أن يواصل تصريحاته: “ربما لم يكن علي أن أقول ذلك على أي حال”. وبينما كان بايدن يختلط بالضيوف ويلتقط صورًا ذاتية له، دعاه أحدهم إلى “مواصلة القتال”.

وقال بايدن: “لقد تمكنت مني يا رجل.. لن أذهب إلى أي مكان”، مكررًا تعهده بالبقاء في السباق على الرغم من الدعوات المتزايدة للتنحي.