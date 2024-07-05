المفوضية العليا للانتخابات تطلق حملة طرق الأبواب لحث النساء على المشاركة

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أدت حملة طرق الأبواب التي أطلقتها المفوضية العليا للانتخابات إلى رفع نسبة النساء المسجلات في الانتخابات البلدية لتصل النسبة إلى 25% من إجمالي المسجلين بعد أن كانت 15% فقط.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم الجمعة أن الحملة التي أطلقتها في 25 يونيو الماضي أدت إلى ارتفاع النسبة من النساء بين المسجلين بعد أن كانت قبل إطلاق الحملة 15% فقط.

إجمالي المسجلين في سجل الناخبين

وبلغ إجمالي الناخبين المسجلين للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية 146 ألفا و677 ناخبا حتى اليوم الجمعة. إذ وصل عدد المسجلين من الرجال 109 آلاف ناخب والإناث 37 ألفا و675 ناخبة.

وبحسب بيان المفوضية، فإن الحملة أطلقت تحت إشراف وحدة دعم المرأة، و(سفيرات التوعية الانتخابية) وتضمنت زيارة البيوت والتجول في الأحياء السكنية، من أجل التواصل مع النساء وتحفيزهن على المشاركة في التسجيل.

وشهدت فعاليات اليوم العاشر والتي كانت يوم الأمس الخميس، من حملة طرق الأبواب، ارتفاعاً في نسب تسجيل النساء، فيما شاركت في حملة طرق الأبواب 23 سفيرة توعية في البلديات المستهدفة للمرحلة الأولى من اقتراع البلديات، إذ جرى توضيح طريقة التسجيل وتقديم المعلومات الكافية حول عملية انتخاب المجالس البلدية.

واجتمعت رباب حلب عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مطلع الأسبوع، مع عدد من القيادات النسائية، لإحاطتهن بهذه النسبة المتدنية للمشاركة النسائية في الانتخابات البلدية، مشيرة، إلى أن المشاركة لم تكن نتائجها على قدر الجهد المبذول لتوعية النساء بأهمية التسجيل في سجل الناخبين، وناقش الاجتماع كيفية اتخاذ أفضل السبل لتدارك الموقف، وحث النساء على المشاركة في تقرير مصيرهن، عبر التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.