بعد فشل ميسي.. مارتينيز يعبر بالأرجنتين لنصف النهائي كوبا أمريكا  

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فازت الأرجنتين على الإكوادور 4-2 بركلات الترجيح لتتأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد أن صدّ الحارس إيمي مارتينيز فرصتين في ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

تقدم ليساندرو مارتينيز للأرجنتين، لكن كيفين رودريجيز ألغى النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ومع عدم وجود وقت إضافي في كوبا أمريكا باستثناء المباراة النهائية، ذهبت المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ضرب ليونيل ميسي العارضة في أول محاولة للأرجنتين في ركلات الترجيح، لكن مارتينيز صدّ ركلتي أنخيل مينا وألان ميندا لينتقل حامل اللقب إلى مباراة نصف النهائي ضد فنزويلا أو كندا.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين: “في ركلات الترجيح، لدى الفريق ثقة عمياء في حارس المرمى وهذا أمر أساسي.. حتى بعد إهدار ليو ومع كل ما يعنيه ذلك للفريق، من المهم جدًا أن يأتي حارس مرمانا”.

وأضاف: “أعتقد أنه ليس من الممتع أن تفوز بهذه الطريقة.. بالطبع نحن سعداء، لكنني لم أستمتع بهذا الفوز”.

بدأ ميسي المباراة على الرغم من وجود شكوك حول إصابته بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد بيرو بسبب مشكلة في أوتار الركبة، وحطم قائد الأرجنتين الرقم القياسي لمعظم الدقائق التي لعبها في تاريخ البطولة.

وهيمنت الأرجنتين على الكرة في البداية لكن الإكوادور هي التي صنعت الفرصة الأولى عندما وجد جيريمي سارمينتو مساحة لتسديد الكرة من زاوية ضيقة وأجبر مارتينيز على التصدي للكرة.

تقدم الأرجنتين

وتقدمت الأرجنتين في الدقيقة 35 عندما وصلت تمريرة رأسية من أليكسيس ماك أليستر إلى مارتينيز عند القائم البعيد وسجل المدافع هدفه الدولي الأول.

وزادت الإكوادور من ضغطها في الشوط الثاني وأتت ثمارها من ركلة ركنية عند مرور ساعة عندما اصطدمت كرة عرضية بيد رودريجو دي بول ليحتسب الحكم ركلة جزاء على الفور.

وتقدم القائد إينر فالنسيا لركلة الجزاء، لكن هداف الإكوادور ارتدت محاولته من القائم قبل أن يتصدى مدافع الأرجنتين كريستيان روميرو لتسديدة مرتدة.

لكن مع وصول المباراة إلى الوقت المحتسب بدل الضائع، أدركت الإكوادور، التي لم يسبق لها الفوز على الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا، التعادل عندما أرسل جون ييبواه كرة عرضية وظل رودريجيز داخل الملعب ليوجه ضربة رأس في شباك مارتينيز في الدقيقة 91.

لكن حارس الأرجنتين كان صاحب الضحكة الأخيرة، حيث تصدى لركلتين حاسمتين في ركلات الترجيح قبل أن يسجل نيكولاس أوتاميندي الركلة الحاسمة ليحجز مكانًا في الدور قبل النهائي.