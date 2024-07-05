إحصائيات التسجيل في 60 بلدية مُستهدفة بالانتخابات البلدية 

أخبار ليبيا 24

بلغت إحصائيات تسجيل الناخبين في 60 بلدية مُستهدفة بالانتخابات البلدية حتى يوم 28 يونيو 2024 11,225 ألف ناخب.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات أن من بين المسجلين 88,286 ناخبا من الرجال و27,939 ناخبا من النساء.

والعدد في تزايد يومي وفق إحصائيات المفوضية العليا للانتخابات.

وفي إطار تشجيع المواطنين على التسجيل، قالت المفوضية، يوم الخميس، إن منظمات المجتمع المدني المنطوية تحت برنامج “شركاء من أجل الانتخابات” تواصل جهودها التوعوية خلال عام 2024 بشأن أهمية التسجيل وزايادة إحصائيات سجل الناخبين.

وأضافت، أن المنظمة الوطنية للشباب الليبي فرع المرج قامت بحملة ميدانية بالتعاون مع المركز الإعلامي بكلية الآداب والعلوم المرج بإطلاق حملاتها التوعوية لانتخابات المجالس البلدية لتعزيز مشاركة الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس في عملية التسجيل لانتخابات المجالس البلدية.

وذكرت أن المنظمة أعطت فكرة شاملة عن طريقة التسجيل وتوضيح آلياته في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، وذلك من خلال توزيع المطويات الخاصة بالإرشادات الانتخابية للمجالس البلدية بالكلية.

وقامت نظمت مؤسسة عطاء الخير جلسة حوارية حول انتخابات المجالس البلدية، في قاعة مدرسة الصم وضعاف السمع بصندوق التضامن الاجتماعي ببلدية جرمة في نطاق مكتب الإدارة الانتخابية أوباري.

وشارك في الجلسة عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومجالس الشباب في بلديات والاتحادات النسائية والحكماء وأعضاء مجالس البلديات والعمداء ونشطاء من مجتمع مدني والإعلاميين في البلديات.

وفي ذات السياق أقامت شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية بكلية التربية قصر بن غشير ورشة عمل تحت عنوان: “لماذا يجب أن نشارك في الانتخابات؟”، إذ جرت توعية الحضور بأهمية التسجيل والمشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى حثهم على ضرورة توعية وتشجيع من حولهم للتسجيل والمشاركة، وممارسة حقهم في التعبير عن أصواتهم واختيار ممثليهم.