أسعار النفط تتجه للأسبوع الرابع من المكاسب بفضل زيادة الطلب على الوقود

أخبار ليبيا 24

تتجه أسعار النفط، اليوم الجمعة، نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتماسك قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل بفضل الطلب القوي على الوقود في الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، التي ارتفعت سبعة بالمئة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، التي ارتفعت بنسبة 9٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولارًا، بزيادة 9 سنتات عن إغلاق يوم الأربعاء.

ومع إغلاق السوق الأمريكية، يوم الخميس، بمناسبة عطلة الرابع من يوليو، كان التداول ضعيفًا ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط.

وارتفع النفط هذا الأسبوع بفضل توقعات قوية للطلب خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض كبير قدره 12.2 مليون برميل في المخزونات الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين لسحب 700 ألف برميل.

وأظهرت بيانات أمريكية، يوم الأربعاء، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأمريكية زادت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أعداد العاطلين أيضًا، وهو ما قال محللون إنّه قد يُسْرّع من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويدعم أسواق النفط.

إمدادات النفط

وعلى جانب العرض، سيعمل منتجي النفط الروسيين على خفض صادرات النفط بشكل حاد من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في يوليو.

وفي الوقت نفسه، خفضت شركة أرامكو السعودية سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي الذي ستبيعه إلى آسيا في أغسطس إلى 1.80 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، ما يسلط الضوء على الضغوط التي يواجهها منتجو أوبك مع نمو الإمدادات من خارج أوبك.

وقال محللون إن التجار يتابعون أيضا الحرب في غزة والانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة.