«ميزانية موحدة» محور مباحثات الكبير ومهراج في فرنسا

ناقشَ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع مصطفى مهراج ، السفير الفرنسي لدى ليبيا؛ آخر الخطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأكد الكبير خلال لقائه مهراج في فرنسا، على أهمية اعتماد ميزانية موحدة للبلاد، ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية.

وفي وقتٍ سابق… شارك الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في حول وضع الاقتصاد الأفريقي وتطلعاته المستقبلية.

وتركزت الجلسة الحوارية التي شارك فيها 20 محافظًا للبنوك المركزية الأفريقية، حول دور «حقوق السحب الخاصة في الهيكل المالي العالمي الجديد، والآفاق المستقبلية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وبرامج ومبادرات رفع الكفائات لكوادر المصارف المركزية الأفريقية بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من جامعة أكسفورد وعدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين الدوليين» بحسب المركزي.

ووفقًا لمنشور مصرف ليبيا المركزي، نظم الجلسة الحوارية مركز دراسة الاقتصادات الأفريقية بجامعة اكسفورد بجامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة.

وفي وقتٍ سابق… ناقش الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع بنك التسويات الدولي (BIS)؛ التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وكيفة معالجتها.

كما ركزت المباحثات المنعقدة بمدينة بازل السويسرية، والتي شارك فيها عدد من محافظي البنوك المركزية العالمية من بينهم محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، ومحافظي البنوك المركزية في بريطانيا وإيطاليا، فرنسا، وإسبانيا؛ على كيفية خفض عملات التضخم وإمدادات السلع العالمية وتأثيراتها على معدلات النمو العالمي، بالاضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المستقبلية على المستويات الاقتصادية.