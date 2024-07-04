مجلس الدولة يرفض ما صدر عن هيئة الأوقاف حول «المذهب الإباضي»

أعلنَ مجّلس الدولة رفضهُ لما صدر عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية حول المذهب الإباضي، موضحًا أن هذه البيانات مخالفة للحكمة والسياسة الشرعية، بحسب بيانٍ نشره بالخصوص.

ودعا مجّلس الدولة في بيان الليبيين إلى ما وصفها لوحدة الصف ونبذ الفتن التي تهدد السلم المجتمعي.

كما طالب مجّلس الدولة في بيانه بالحفاظ على« ما قام عليه الوطن منذ قرون» بحسب نص البيان.

وفيما سبق…قال صالح جعودة، عضو مجّلس الدولة، في تصريحاتٍ لوكالة «أخبار ليبيا 24» إن مجلس الدولة سيناقش البيان الأخير الصادر عن هيئة الأوقاف بشأن المذهب الإباضي، والذي أثار توتراً وجدلاً كبيرين، على حد تعبيره.

وعبّر جعودة عن قلق مجّلس الدولة من أن يتسبب هذا البيان في إشعال فتنة طائفية أو مذهبية في البلاد، مشيرًا إلى أن ملفي الاجتماع الثلاثي وبيان الأوقاف هما من أهم البنود المطروحة للنقاش في جلسة يوم الأربعاء المقبل، بحسبِ تصريحاته.

وقال جعودة لوكالتنا: “سيبحث المجلس البيان الأخير الصادر عن هيئة الأوقاف بشأن المذهب الإباضي، والذي أثار توتراً وجدلاً كبيرين”، معبراً أن “المجلس الأعلى للدولة يعرب عن قلقه من أن يتسبب هذا البيان في إشعال فتنة طائفية أو مذهبية في البلاد، إذ تُعتبر هاتان القضيتان من أهم البنود المطروحة للنقاش” بحسب تصريحاته.