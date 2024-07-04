مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.. تكالة يكشف عن خطة شاملة بعد استماع مختلف الآراء

في ظل التعقيدات السياسية التي تعصف بالمشهد السياسي، تحدث محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، في جلسة مجلس الدولة الأربعاء، أوضح أن مهمته لم تكن مجرد إدارة يومية للأمور، بل كانت تتطلب جهداً مضنياً لعقد لقاءات وزيارات ومحادثات مستمرة مع مختلف الأطراف. وأكد أنه بدلاً من تقديم كشف حساب لما تم تحقيقه، يفضل استعراض أهم الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمجلس.

ومن بين هذه الجهود، أشار تكالة إلى اللقاءات المتعددة التي جمعته مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. هذه اللقاءات، التي تهدف إلى جسر هوة الخلافات بين المجلسين، كانت آخرها لقاء القاهرة في مارس الماضي بحضور رئيس المجلس الرئاسي ، الذي تمخض عنه مخرجات مهمة بإشراف جامعة الدول العربية. ورغم أن هذه المخرجات شكلت خطوة مهمة نحو التوافق، إلا أن تكالة أشار إلى أن اللقاءات الأخرى كانت ضرورية لمناقشة آليات تنفيذها.

وفي ظل التحديات المستمرة، يعمل تكالة على توفير مناخ ملائم للقاء المرتقب بين مجالس النواب والدولة والرئاسي منتصف الشهر الحالي. هذا اللقاء، الذي من المتوقع أن يشهد توافقاً على النقاط الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية وإخراج حكومة سلطة تنفيذية موحدة، يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.

وأضاف تكالة أنه من المقرر أيضاً تفعيل ملف المناصب السيادية، مما يعكس الجهود المستمرة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وضمان شمولية الحلول المطروحة. ولتحقيق ذلك، أشار تكالة إلى أن هناك تواصلات محلية وإقليمية ودولية تجري لضمان توفير المناخ الجيد والملزم لما سيترتب عليه اللقاء المرتقب.

وفي خطوة استراتيجية أخرى، كشف تكالة عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، جرى العمل عليها منذ مدة طويلة من خلال الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات. هذه المبادرة تستوعب ما هو مطروح على الساحة الليبية من آراء، وتسعى إلى تقديم حلول شاملة ومستدامة للأزمة.

بهذا الصدد، يمكن القول إن تكالة يسعى جاهداً إلى تحقيق توازن دقيق بين الأطراف المختلفة، حيث تتطلب مهمته قدرة فائقة على التفاوض وإيجاد القواسم المشتركة بين المتنافسين السياسيين. وفي ظل المناخ السياسي المضطرب، تبدو جهوده هذه كمحاولة شجاعة لإعادة ترتيب الأوراق وإعادة بناء جسور الثقة بين الليبيين.

وبالنظر إلى مستقبل ليبيا، يبدو أن نجاح هذه المبادرات واللقاءات يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المختلفة على تقديم التنازلات والوصول إلى توافقات حقيقية. وإذا ما نجحت هذه الجهود، فإنها قد تشكل نقطة تحول حاسمة في تاريخ ليبيا الحديث، وتقود البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.