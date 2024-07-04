في اتصال هاتفي الدبيبة يبحث مع ميلوني عدد من الملفات السياسية

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تحضيراً لمنتدى الهجرة المزمع انعقاده في الفترة القريبة القادمة، وفي اتصال هاتفي تباحث عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية، منها منتدى الهجرة.

حول منتدى الهجرة بطرابلس

ومن المقرر أن يبحث المنتدى ملف الهجرة غير النظامية عبر المتوسط في طرابلس منتصف يوليو المقبل، بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية ذات العلاقة. إذ يهدف المنتدى إلى إنشاء إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا في هذا الملف.

وأعرب الدبيبة عن “تحفظ ليبيا على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2018، معتبرًا أنه يهدف إلى شرعنة الهجرة غير النظامية وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين وعدم التمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ”.

تصريحات الدبيبة الرافضة للاتفاق العالمي لهجرة، جاءت خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، ونوّه الدبيبة إلى “جهود الحكومة للحد من الهجرة غير النظامية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية”.

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يحتل ملف الهجرة أهمية بالغة من قبل السلطات الليبية وحلفائها من الدول المجاورة، وسط تنامي أعداد المهاجرين عالمياً واعتبار ليبيا نقطة عبور رئيسية، إذ بحث مسؤول من وزارة الداخلية، مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة سفيره لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عدة موضوعات متعلقة بالمهاجرين غير النظامين من بينها إلغاء الغرامة على تأشيرات الخروج للمهاجرين ضمن برنامج (العودة الطوعية).