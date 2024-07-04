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عدد المُسجلين في الانتخابات البلدية يفوق 140 ألف ناخب وناخبة

استمرار التسجيل في الانتخابات البلدية

4 يوليو، 2024 10:36 م
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حلم الانتخابات الليبية ... أثرٌ بعد عين
حلم الانتخابات الليبية ... أثرٌ بعد عين

أخبار ليبيا 24

بلغَ عدد الناخبين المُسجلين في انتخابات 60 بلدية أكثر من 142.168 ناخب وناخبة، بحسبِ أحدث إحصائية صادرة عن المفوضية العُليا للانتخابات.

ووفقًا لبيانات المفوضية العُليا للانتخابات؛ حقق عدد المُسجلين من الرجال 106.060 ناخب، في حين بلغ عدد المُسجلات من النساء 36.109 ناخبة؛ بحسب المفوضية.

وفي الأثناء.. نظمت المفوضية العُليا للانتخابات جلسة حوارية بعنوان دور المرأة في الانتخابات جلسة حوارية في مدينة سبها حول  دور المرأة في العملية السياسية والانتخابات، إذ ركزت الجلسة على دور المرأة كناخبة و مترشحة و مراقبة على الانتخابات إضافة إلى دورها فى التوعية الانتخابية، بحسب المفوضية.

كما تضمنت الجلسة التعريف والتوعية بطريقة التسجيل بسجل الناخبين و توزيع الدوائر الانتخابية على البلديات و شرح مفصل حول البلديات المستهدفة في المنطقة الجنوب كما تطرق آخر محور عن البلديات الصغرى و المتوسطة و الكبرى

وفيما سبق… بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات مع النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد؛ جاهزية المفوضية العُليا للانتخابات، لتنفيذ الانتخابات البلدية المزمع التسجيل فيها.

وناقش السايح مع النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد؛ الصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه تنفيذها، بحسب منشور المفوضية.

بدوره ثمّن النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد خطوات المفوضية وجهودها لإنجاز الانتخابات في 60 بلدية في عموم ليبيا.

إلى ذلك… ناقشتْ لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة سُبل تنفيذ الحملة الوطنية لدعم الانتخابات والتوعية المجتمعية، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

4 يوليو، 2024 10:36 م
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