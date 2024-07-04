الأخبارليبيا
أخر الأخبار

خوري والحداد يؤكدان على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية

خوري تبحث مع الحداد مستجدات الأوضاع الأمنية

4 يوليو، 2024 10:10 م
0 0
خوري-مجلس-الأمن-الدولي
خوري-مجلس-الأمن-الدولي

أخبار ليبيا 24 

بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع محمد الحداد، رئيس الأركان العامة؛ مستجدات الأوضاع الأمنية ​​في البلاد.

 خوري؛ وخلال لقائها الحداد في طرابلس، شدّدت على أهمية توحيد مؤسسات الدولة، ولاسيما المؤسسات الأمنية.

كما جدّدت خوري التأكيد على ضرورة تعزيز التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا، بحسبِ ما جاء في منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وفي لقاْ منفصل… بحثَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة؛ مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

وناقشَ تكالة مع خوري ورؤية البعثة الأممية لمقترحات حل الأزمة الليبية وكيفية الوصول إلى توافق شامل ينهي المراحل الانتقالية، بحسبِ ما نشرهُ المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأكد تكالة خلال لقائه خوري في طرابلس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بناءً على التوافقات السياسية، وذلك عبر رؤية شاملة يتم التوافق عليها واعتمادها  من قبل مجلس النواب تفضي إلى انتخابات شفافة يقبل بنتائجهت الجميع.

بدورها شدّدت خوري على «أهمية تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وسد فجوة الخلاف لتحقيق الاستقرار للبلاد ودعمها لأداء دور فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي» وفقَ منشور مجلس الدولة.

4 يوليو، 2024 10:10 م
0 0

المزيد من الأخبار

ليبيا وروسيا تعززان التعاون في النفط والغاز والبنية التحتية

ليبيا وروسيا تعززان التعاون في النفط والغاز والبنية التحتية

4 يوليو، 2024 8:49 م
سلامة الغويل، وزير الشؤون الاقتصادية السابق في حكومة الدبيبة منتهية الولاية

سلامة الغويل: الانتخابات الليبية رهينة الاعتراف الدولي

4 يوليو، 2024 8:18 م
علي التكبالي، عضو مجلس النواب

التكبالي: الانتخابات في ليبيا ليست ممكنة حالياً بسبب الأوضاع الصعبة

4 يوليو، 2024 7:16 م
تفاصيل جدول مباريات دور سداسي التتويج ومواعيدها في إيطاليا

تفاصيل جدول مباريات دور سداسي التتويج ومواعيدها في إيطاليا

4 يوليو، 2024 6:17 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى