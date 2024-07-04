خوري لشكشك: «نشدد على ضرورة إدارة موارد ليبيا بعدالة»

أكدتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة إدارة موارد الدولة في ليبيا بشكل عادل وشفاف.

وقالت خوري في تدوينة عبر منصة أكس «نشدد على إدارة موارد ليبيا بعدالة بما يلبي تطلعات الشعب الليبي ويخدم الاستقرار» وفقَ تعبيرها.

جاء ذلك خلال لقاء خوري، بخالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس؛ إذ ناقش الطرفان أهمية وجود هيئات رقابية مستقلة تلزم مؤسسات الدولة بتطبيق معايير الشفافية والحكم الرشيد، بحسبِ ما نشرته البعثة الأممية على منصة فيسبوك.

وفي لقاءٍ منفصل ركز على الأوضاع الأمنية وتوحيد المؤسسات العسكرية، بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع محمد الحداد، رئيس الأركان العامة؛ مستجدات الأوضاع الأمنية ​​في البلاد، بحسب ما نشرته البعثة الأممية عبر منصة فيسبوك.

خوري؛ وخلال لقائها الحداد في طرابلس، شدّدت على أهمية توحيد مؤسسات الدولة، ولاسيما المؤسسات الأمنية.

كما جدّدت خوري خلال مباحثاتها مع محمد الحداد في مقر رئاسة الأركان في طرابلس، التأكيد على مساعي ونوايا البعثة الأممية الرامية إلى تعزيز التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا، بحسبِ ما جاء في منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بحسب رئاسة الأركان في طرابلس.