حماد يلتقي بأعضاء الهيئة الوطنية لعلاج أطفال التوحد

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التقى أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، عضو مجلس النواب إدريس المغربي وعدد من ممثلي الفئات المنتفعة من قرار إنشاء الهيئة الوطنية، لعلاج وتأهيل أطفال التوحد ومدير عام مستشفى الأطفال ببنغازي الدكتور السنوسي المغربي، وذلك لمتابعة أوضاع عمل الهيئة وتذليل الصعاب التي تواجهها في انطلاق عملها.

متابعة لسير عمل الهيئة

وبحسب بيان الحكومة أكد حماد على اهتمامه ومتابعته لأوضاع هذه الشريحة واحتياجاتها، وعدم تدخله في اختيار أعضاء الهيئة بحيث يكون الأمر متروك لأصحاب الاختصاص والمصلحة.

هذا وقد شكر الحضور، رئاسة الوزراء على صدور قرار إنشاء الهيئة؛ الذي يدل على اهتمام الحكومة بهذه الشريحة من المجتمع ومراعاة احتياجاتها الخاصة، إذ تم تقديم شرح لأبرز المشاكل التي تعاني منها مراكز التوحد على مستوى البلاد، وافتقارها للإمكانيات مع عدم وجود رؤية مستقبلية وغياب الأطقم المتخصصة في التعامل مع هذه الشريحة.

هذا وقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته الفورية بتخصيص مقر للهيئة لمباشرة عملها منه، والتأكيد على إدراجها من ضمن الميزانية العامة لضمان حقوق أبناء التوحد ومتابعته المستمرة لكافة احتياجاتهم.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الرعاية والدعم لأطفال التوحد في ليبيا، في شهر يونيو الماضي أصدرت الحكومة الليبية قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد .

تتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مباشرة لمجلس وزراء الحكومة الليبية تهدف الهيئة إلى تنفيذ سياسة الدولة في الاهتمام بأطفال التوحد وتوفير العناية العلاجية والتأهيلية لهم، بما يضمن دمجهم الفعّال في المجتمع.