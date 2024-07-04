تراجع أسعار النفط في آسيا بشكل ملحوظ

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط في آسيا اليوم الخميس، وسط مخاوف بعدما أظهرت بيانات التوظيف والأعمال في أميركا أن اقتصاد أكبر مستهلك للخام في العالم قد يتباطأ.

وانخفضت العقود الآجلة لخام (برنت) 48 سنتاً، بما يعادل 0.55%، إلى 86.86 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس» الوسيط الأميركي 51 سنتا، أو 0.62%، إلى 83.36 دولار، وانخفض النشاط بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية.

البيانات الصادرة في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، التي أظهرت زيادة طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة الأسبوع الماضي، في حين زاد عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب نهاية يونيو.

وفي سياق آخر يعكس حجم التدهور الاقتصادي، انخفض مؤشر (آي إس إم) غير التصنيعي، وهو مقياس لنشاط قطاع الخدمات الأميركي، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات عند 48.8 في يونيو، وهو أقل بكثير من متوسط ​​التوقعات البالغ 52.5، وسط انخفاض حاد في الطلبات.

وتوقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.