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تحليل تفصيلي لبيان الإيرادات والإنفاق لشهر يونيو 2024 في ليبيا

الإيرادات النفطية تهيمن على الدخل الحكومي في يونيو 2024

4 يوليو، 2024 3:32 م
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تحليل تفصيلي لبيان الإيرادات والإنفاق لشهر يونيو 2024 في ليبيا
تحليل تفصيلي لبيان الإيرادات والإنفاق لشهر يونيو 2024 في ليبيا

أخبار ليبيا 24

  • مبيعات النفط تحقق أعلى إيرادات في يونيو 2024
  • المرتبات تلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي
  • الإنفاق على النفقات التسييرية يتجاوز 3 مليارات دينار
  • الإنفاق على الدعم يقترب من 8 مليارات دينار في يونيو 2024

فيما يلي نقدم تحليلًا تفصيليًا لـ بيان مصرف ليبيا المركزي للإيرادات والإنفاق الحكومي في ليبيا لشهر يونيو 2024، مع التركيز على المصادر الرئيسية للإيرادات وأوجه الإنفاق الأساسية، مدعومًا ببيانات إحصائية وجداول توضيحية.

الإيرادات

بلغ إجمالي الإيرادات لشهر يونيو 2024 حوالي 45.055 مليار دينار ليبي. كانت مبيعات النفط هي المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث بلغت 37 مليار دينار ليبي، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات (82%).

البيان الإيرادات (مليار دينار ليبي)
إيرادات مبيعات نفطية 37.0
إيرادات إتاوات نفطية 7.1
إيرادات الضرائب 0.122
إيرادات الجمارك 0.123
إيرادات الاتصالات 0.015
إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 0.032
إيرادات أخرى 0.663
الإجمالي 45.055

تمثل الإتاوات النفطية ثاني أكبر مصدر للإيرادات، حيث بلغت 7.1 مليار دينار ليبي (15.8%). بينما ساهمت إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بأرقام أقل بكثير.

الإنفاق

بلغ إجمالي الإنفاق لشهر يونيو 2024 حوالي 43.7 مليار دينار ليبي. كان بند المرتبات هو الأكبر في الإنفاق الحكومي، حيث بلغ 25.7 مليار دينار ليبي (58.8%).

البيان الإنفاق (مليار دينار ليبي)
الباب الأول (المرتبات) 25.7
الباب الثاني (النفقات التسييرية) 3.0
الباب الثالث (التنمية) 0.0
الباب الرابع (الدعم) 7.8
الباب الخامس (الطوارئ) 0.0
الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 4.7
الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء 2.5
الإجمالي 43.7

كان الإنفاق على الدعم أيضًا كبيرًا، حيث بلغ 7.8 مليار دينار ليبي (17.8%). بينما تم تخصيص 4.7 مليار دينار ليبي للمؤسسة الوطنية للنفط و2.5 مليار دينار ليبي للشركة العامة للكهرباء.

توزيع الإنفاق على القطاعات

يتضح من الجدول التالي توزيع الإنفاق على القطاعات المختلفة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 يونيو 2024:

القطاع الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس الإجمالي (مليار دينار ليبي)
مجلس النواب والجهات التابعة له 0.392 0.104 0 0 0 0.496
المجلس الأعلى للدولة 0.017 0.004 0 0 0 0.021
المجلس الرئاسي والجهات التابعة لها 0.191 0.040 0 0 0 0.231
مجلس الوزراء والجهات التابعة له 0.554 0.509 0 0 0 1.063
وزارة المالية والجهات التابعة لها 12.163 0.109 0 0 0 12.272
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 1.670 0.131 0 0 0 1.801
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 1.935 0.280 0 0 0 2.215
وزارة العدل والجهات التابعة لها 0.581 0.240 0 0 0 0.821
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها 0.141 0.182 0 0 0 0.324
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها 0.006 0.002 0 0 0 0.009
وزارة الصحة والجهات التابعة لها 1.226 0.585 0 1.039 0 2.850
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 0.128 0.098 0 0 0 0.226
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 0.941 0.100 0 0 0 1.041
وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها 0.221 0.011 0 0 0 0.232
وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها 0.036 0.010 0 0 0 0.046
وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها 0.013 0.007 0 0 0 0.020
وزارة المواصلات والجهات التابعة لها 0.098 0.024 0 0 0 0.123
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 3.839 0.066 0 3.824 0 7.728
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 0.008 0.005 0 0 0 0.012
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 0.919 0.238 0 0.375 0 1.532
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 0.179 0.023 0 0 0 0.202
وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها 0.068 0.005 0 0 0 0.073
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 0.013 0.009 0 0 0 0.022
وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها 0.032 0.009 0 0 0 0.042
وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها 0.123 0.004 0 0 0 0.127
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والجهات التابعة لها 0.055 0.011 0 0 0 0.066
وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 0.070 0.034 0 0.064 0 0.168
وزارة الشباب والجهات التابعة لها 0.004 0.019 0 0.073 0 0.096
وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 0.006 0.003 0 0 0 0.008
وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها 0.010 0.015 0 0.242 0 0.267
وزارة البيئة والجهات التابعة لها 0.032 0.003 0 0 0 0.035
هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 0.006 0.007 0 0.357 0 0.370
الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها 0.035 0.070 0 0 0 0.105
الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 0.013 0.003 0 0 0 0.016
الشركة العامة للكهرباء 0.000 0.029 0 1.827 0 1.856
المؤسسة الوطنية للنفط (ميزانية استثنائية) 1.639 1.238 1.885 0 0 4.761
الشركة العامة للكهرباء (ميزانية استثنائية) 0.000 0.000 2.504 0 0 2.504
الإجمالي 27.364 4.227 4.389 7.800 0.000 43.780

يتضح من البيانات أن الإنفاق الأكبر تم توجيهه نحو وزارة المالية (12.272 مليار دينار ليبي) ووزارة الشؤون الاجتماعية (7.728 مليار دينار ليبي)، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الأمان المالي والاجتماعي.

في الختام، يعكس بيان الإيرادات والإنفاق لشهر يونيو 2024 في ليبيا توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات مع التركيز على القطاعات الحيوية.

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4 يوليو، 2024 3:32 م
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