تحليل تفصيلي لبيان الإيرادات والإنفاق لشهر يونيو 2024 في ليبيا

مبيعات النفط تحقق أعلى إيرادات في يونيو 2024

المرتبات تلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي

الإنفاق على النفقات التسييرية يتجاوز 3 مليارات دينار

الإنفاق على الدعم يقترب من 8 مليارات دينار في يونيو 2024

فيما يلي نقدم تحليلًا تفصيليًا لـ بيان مصرف ليبيا المركزي للإيرادات والإنفاق الحكومي في ليبيا لشهر يونيو 2024، مع التركيز على المصادر الرئيسية للإيرادات وأوجه الإنفاق الأساسية، مدعومًا ببيانات إحصائية وجداول توضيحية.

الإيرادات

بلغ إجمالي الإيرادات لشهر يونيو 2024 حوالي 45.055 مليار دينار ليبي. كانت مبيعات النفط هي المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث بلغت 37 مليار دينار ليبي، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات (82%).

البيان الإيرادات (مليار دينار ليبي) إيرادات مبيعات نفطية 37.0 إيرادات إتاوات نفطية 7.1 إيرادات الضرائب 0.122 إيرادات الجمارك 0.123 إيرادات الاتصالات 0.015 إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 0.032 إيرادات أخرى 0.663 الإجمالي 45.055

تمثل الإتاوات النفطية ثاني أكبر مصدر للإيرادات، حيث بلغت 7.1 مليار دينار ليبي (15.8%). بينما ساهمت إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بأرقام أقل بكثير.

الإنفاق

بلغ إجمالي الإنفاق لشهر يونيو 2024 حوالي 43.7 مليار دينار ليبي. كان بند المرتبات هو الأكبر في الإنفاق الحكومي، حيث بلغ 25.7 مليار دينار ليبي (58.8%).

البيان الإنفاق (مليار دينار ليبي) الباب الأول (المرتبات) 25.7 الباب الثاني (النفقات التسييرية) 3.0 الباب الثالث (التنمية) 0.0 الباب الرابع (الدعم) 7.8 الباب الخامس (الطوارئ) 0.0 الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 4.7 الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء 2.5 الإجمالي 43.7

كان الإنفاق على الدعم أيضًا كبيرًا، حيث بلغ 7.8 مليار دينار ليبي (17.8%). بينما تم تخصيص 4.7 مليار دينار ليبي للمؤسسة الوطنية للنفط و2.5 مليار دينار ليبي للشركة العامة للكهرباء.

توزيع الإنفاق على القطاعات

يتضح من الجدول التالي توزيع الإنفاق على القطاعات المختلفة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 يونيو 2024:

القطاع الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس الإجمالي (مليار دينار ليبي) مجلس النواب والجهات التابعة له 0.392 0.104 0 0 0 0.496 المجلس الأعلى للدولة 0.017 0.004 0 0 0 0.021 المجلس الرئاسي والجهات التابعة لها 0.191 0.040 0 0 0 0.231 مجلس الوزراء والجهات التابعة له 0.554 0.509 0 0 0 1.063 وزارة المالية والجهات التابعة لها 12.163 0.109 0 0 0 12.272 وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 1.670 0.131 0 0 0 1.801 وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 1.935 0.280 0 0 0 2.215 وزارة العدل والجهات التابعة لها 0.581 0.240 0 0 0 0.821 وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها 0.141 0.182 0 0 0 0.324 وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها 0.006 0.002 0 0 0 0.009 وزارة الصحة والجهات التابعة لها 1.226 0.585 0 1.039 0 2.850 وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 0.128 0.098 0 0 0 0.226 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 0.941 0.100 0 0 0 1.041 وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها 0.221 0.011 0 0 0 0.232 وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها 0.036 0.010 0 0 0 0.046 وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها 0.013 0.007 0 0 0 0.020 وزارة المواصلات والجهات التابعة لها 0.098 0.024 0 0 0 0.123 وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 3.839 0.066 0 3.824 0 7.728 وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 0.008 0.005 0 0 0 0.012 وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 0.919 0.238 0 0.375 0 1.532 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 0.179 0.023 0 0 0 0.202 وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها 0.068 0.005 0 0 0 0.073 وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 0.013 0.009 0 0 0 0.022 وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها 0.032 0.009 0 0 0 0.042 وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها 0.123 0.004 0 0 0 0.127 وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والجهات التابعة لها 0.055 0.011 0 0 0 0.066 وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 0.070 0.034 0 0.064 0 0.168 وزارة الشباب والجهات التابعة لها 0.004 0.019 0 0.073 0 0.096 وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 0.006 0.003 0 0 0 0.008 وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها 0.010 0.015 0 0.242 0 0.267 وزارة البيئة والجهات التابعة لها 0.032 0.003 0 0 0 0.035 هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 0.006 0.007 0 0.357 0 0.370 الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها 0.035 0.070 0 0 0 0.105 الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 0.013 0.003 0 0 0 0.016 الشركة العامة للكهرباء 0.000 0.029 0 1.827 0 1.856 المؤسسة الوطنية للنفط (ميزانية استثنائية) 1.639 1.238 1.885 0 0 4.761 الشركة العامة للكهرباء (ميزانية استثنائية) 0.000 0.000 2.504 0 0 2.504 الإجمالي 27.364 4.227 4.389 7.800 0.000 43.780

يتضح من البيانات أن الإنفاق الأكبر تم توجيهه نحو وزارة المالية (12.272 مليار دينار ليبي) ووزارة الشؤون الاجتماعية (7.728 مليار دينار ليبي)، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الأمان المالي والاجتماعي.

في الختام، يعكس بيان الإيرادات والإنفاق لشهر يونيو 2024 في ليبيا توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات مع التركيز على القطاعات الحيوية.