انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الليبي الفرنسي في باريس

أخبار ليبيا 24

انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الليبي الفرنسي في باريس، بحضور عدد من المختصين من كلا البلدين ويناقش المؤتمر، توطيد العلاقات الثنائية لاسيما فيما يتعلق في التبادل التجاري واستجلاب الشركات الفرنسي لإعادة الإعمار، والاستثمار في مشاريع تنموية.

توطيد علاقات التبادل التجاري وفتح آفاق الاستثمار

حضر اللقاء كل من، رمضان أبوجناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب حضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وسفير دولة فرنسا في ليبيا مصطفى مهراج، وقد أكد المشاركين في الفعاليات، على عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين، والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بحسب ما جاء على الصفحة الشخصية لأبوجناح في فيسبوك.

وخلال كلمته التي ألقاها أكد أبوجناح على متانة العلاقات التاريخية بين ليبيا وفرنسا، ورغبة قطاع الأعمال الليبي في الاستفادة من التقنية والخبرة والصناعة الفرنسية في إعادة إعمار البلاد وتطوير اقتصادها.

ودعا في كلمته الشركات الفرنسية للمساهمة في مشروعات (عودة الحياة) وإعادة الإعمار في ليبيا، خاصة في مناطق الجنوب التي تعرضت لللتهميش خلال السنوات الماضية، مشدداً على التزام حكومة الوحدة منتهية الولاية، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات الفرنسية للاستثمار في ليبيا.

وخلال الأشهر القليلة الماضية عقد السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج عدة لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية، والتقى مع مع الصديق الكبير، إذ تباحث الطرفان سبل تطوير ودعم العلاقات بين المصرفين المركزيين الليبـي والفرنسي في مجالات: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والمخاطر ورفع القدرات في مجال الأمن السيبراني.