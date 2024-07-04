المركزي: الإيرادات النفطية عن 6 أشهر سجلت 37 مليار دينار

حققتْ ليبيا إيرادات نفطية قدرها 37 مليار دينار أي ما يُعادل 7.61 مليار دولار؛ وذلك عن النصف الأول من العام الحاليّ، وفقَ ما كشفه مصرف ليبيا المركزي.

مصرف ليبيا المركزي؛ أوضحَ أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية من يناير وحتى يونيو المُنصرم، سجلت ما قيمتهُ 37 مليار دينار، إضافة إلى 7.1 مليار دينار إيراد إتاوات نفطية.

وأفاد المركزي بأن إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي سجلت قرابة 33 مليون دينار، وفقَ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

و أحالت مؤسسة النفط إيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي، تجاوزت قيمتها 7.6 مليار دولار، وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو المنصرم.

مؤسسة النفط، أوضحتْ أن الإيرادات تشمل مبيعات النفط و الغاز والمشتقات النفطية على النحو التالي:

– في يناير أحالت المؤسسة للمصرف المركزي إيرادات بلغت مليار دولار.

– في فبراير حوّلت المؤسسة مليار ونصف دولار للمصرف المركزي.

– أما في مارس فقد جرى تحويل ملياري دولار إلى المركزي.

– وإبريل الماضي قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.

– وفي مايو ارتفع المبلغ المحوّل للمركزي، إذ أحالت أكثر من ملياري دولار، بحسب كشف بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي سياقِ خطة رفع إنتاج النفط والغاز.. بحثَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، بالمقر الرئيسي للشركة في بنغازي؛ آخر مستجدات خطة رفع إنتاج النفط والغاز.