المحجوب: مجلس الدولة يرفض المقترحات المصرية ويدعو لاجتماع داخل ليبيا

قالت أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة، إن المجلس عقد جلسة لمعايدة بعد عيد الأضحى المبارك، حيث التقى رئيس المجلس، محمد تكالة، بمجموعة من الأعضاء لطرح فكرة اللقاء الثلاثي الذي يجمع بين رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأشارت المحجوب في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، إلى أن هذا الاجتماع كان من المفترض أن يعقد خلال الفترة الماضية، ولكن تدخلت جامعة الدول العربية وطلبت من الفريق الثلاثي أن يكون الاجتماع في مصر تحت رعاية مصرية.

المحجوب: نرفض الاجتماع في مصر بسبب تدخل المخابرات المصرية

أوضحت المحجوب أن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، طرح هذه الفكرة على الأعضاء، لكنهم رفضوها جميعًا، بما في ذلك هي نفسها، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا الرفض هو تدخل المخابرات المصرية في فرض شروطها على طاولة الحوار. لذا طلب الأعضاء من رئيس مجلس الدولة رفض الاجتماع في مصر واقتراح أن يكون اللقاء في أي دولة أخرى أو داخل ليبيا.

المحجوب: نسعى لإقامة اللقاء الثلاثي في غدامس كمدينة محايدة

في هذا السياق، اقترحت المحجوب أن يعقد الاجتماع الثلاثي في مدينة غدامس، التي تعتبر مدينة محايدة يمكنها استضافة اللقاء دون أي مشاكل. وأضافت أن بعض الأعضاء أصروا على إقامة اللقاء الثلاثي داخل ليبيا، مشيرة إلى أن رئيس المجلس أظهر دعمه لهذا الاقتراح.

ومع ذلك، أشارت المحجوب إلى أن الأطراف الدولية عادة ما تتدخل في رسم مسارات اللقاءات السياسية التي تربط جميع الأطراف السياسية في البلاد، مما يعيق التوصل إلى توافق حول مكان وزمان الاجتماع. وأكدت على أن هناك رفضًا قاطعًا لاستضافة اللقاء في مصر، ومثابرة على إيجاد بديل بسرعة لضمان استمرار الحوار السياسي دون عوائق.

المحجوب: مصرون على تعديل قوانين الانتخابات لتحقيق انتخابات ديمقراطية نزيهة

وتطرقت المحجوب إلى المواضيع الرئيسية التي ستناقش في الاجتماع الثلاثي بين رؤساء المجالس، موضحة أن قوانين الانتخابات وتوحيد الحكومة هما من أبرز المواضيع المطروحة على جدول الأعمال. وأكدت أن مجلس الدولة مصر على تعديل قوانين الانتخابات، حيث تقدم بطعن ضد التعديل الثالث عشر من التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لتحقيق توافق مع مجلس النواب لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.

وأوضحت المحجوب أن مجلس الدولة يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المختلفة للوصول إلى حلول توافقية تضمن استقرار البلاد ونموها. ولكن التحدي الأكبر يكمن في تحديد مكان وزمان اللقاء الثلاثي، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه النقاط، على الرغم من الجهود المستمرة للتواصل مع رئيس مجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة.

وأكدت المحجوب أن المجلس الأعلى للدولة ملتزم بتحقيق توافق مع مجلس النواب لضمان إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية تمكن الشعب الليبي من اختيار الشخصيات الكفؤة لقيادة البلاد في المرحلة القادمة. وشددت على أن تعديل قوانين الانتخابات هو خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن المجلس سيتابع هذه القضية بحزم.

وفي الختام، أوضحت المحجوب أن المجلس الأعلى للدولة يرفض بقوة عقد الاجتماع الثلاثي في مصر بسبب تدخل المخابرات المصرية، ويقترح بدلاً من ذلك عقد الاجتماع في مدينة غدامس كمدينة محايدة. وأكدت أن المجلس مصر على تعديل قوانين الانتخابات لضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية، ويواصل العمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة لتحقيق هذا الهدف.