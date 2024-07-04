الدولار يرتفع ارتفاعاً طفيفاً في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات يوم الأمس، صعوداً طفيفاً إذ وصل سعر الدولار الواحد مقابل الدينار 6.89 دينار مقابل 6.88 دينار أمس الثلاثاء، بفارق قرش واحد.

أسعار العملات في السوق الموازية

وارتفع بطبيعة الحال سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية إلى 7.34 دينار، بعد أن انخفض إلى مستوى 7.24 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.56 دينار، بحسب متداولين في السوق الموازية.

وجاءت أسعار العملتين الليرة التركية والدينار التونسي مستقرة، ولم يشهدا تغيرًا أمام الدينار الليبي، إذ استقرت الليرة عند 0.20 دينار، وكذلك العملة التونسية عند 2.15 دينار.

ارتفاع سعر الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 376.5 دينار، إذ يشهد سوق الذهب العالمية ارتفاع في مستويات الأسعار منذ أشهر طويلة.

أسعار العملات في السوق الرسمية

وتشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية انخفاضاً طفيفاً، إذ انخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.87 دينار أمس، وفق الأسعار المعلنة من قِبل مصرف ليبيا المركزي.

فيما ارتفع سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.17 دينار.

في حين جاءت أسعار صرف العملات العربية مستقرة، إذ استقر سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، في حين تراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.14 دينار و0.66 دينار على الترتيب.