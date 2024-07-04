الدبيبة: مستعدون لمساعدة مصر في تجاوز أزمة الكهرباء

أبدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ استعداد حكومته تقديم المساعدة لمصر في مجال الكهرباء سعيًا لاستقرار الشبكة العامة في جمهورية مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة برئيس وزراء جمهورية مصر مصطفى مدبولي، في مصر لتعزيز التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا ونصر.

وتضمن اللقاء الذي عُقد في مصر بحثَ نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في العام 2021 الماضي.

وشدّد الدبيبة على أهمية دعم القطاع الخاص بين ليبيا ومصر، وتنظيم المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي سياقٍ منفصل… أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، تحفظّ ليبيا على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018.

الدبيبة، وخلال كلمتهِ في المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية -الذي افتتحهُ أحمد أبو الغيط الأمين العام جامعة الدول العربية- أشار إلى “الجهود المبذولة من قبلِ حكومته منتهية الولاية في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية” بحسب منشور المكتب الإعلامي للحكومة.

ولفتَ الدبيبة إلى استضافة ليبيا لمنتدى (الهجرة عبر المتوسط) الرامي إلى مناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية، وإصدار مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية بالمسألة، عبر ركائز الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا، وفقَ منشور الحكومة.