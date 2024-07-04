الحداد يناقش آليات تعزيز التعاون العسكري مع أمريكا

ناقشَ محمد الحداد، رئيس الأركان العامة مع جيريمي برنت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والملحق العسكري للدفاع الأمريكي لدى ليبيا؛ آليات توطيد التعاون العسكري بين ليبيا وأمريكا.

كما تضمن لقاء الحداد وبرنت في طرابلس، الاطلاع على التحديات التي تواجه الاستقرار الأمني في ليبيا، والأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وتطرق الحداد وبرنت خلال لقائهما في طرابلس إلى أهمية الدفع بالجهود الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية، بما يُحقق السلام والاستقرار الدائمين، بحسب مكتب رئاسة الأركان.

وشارك في الاجتماع معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق صلاح الدين النمروش ومدير إدارة الإستخبارات العسكرية، ورئيس أركان القوات الجوية.

خوري والحداد يؤكدان على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية

إلى ذلك… بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع محمد الحداد، رئيس الأركان العامة؛ مستجدات الأوضاع الأمنية ​​في البلاد.

خوري؛ وخلال لقائها الحداد في طرابلس، شدّدت على أهمية توحيد مؤسسات الدولة، ولاسيما المؤسسات الأمنية.

كما جدّدت خوري خلال مباحثاتها مع محمد الحداد في مقر رئاسة الأركان في طرابلس، التأكيد على مساعي ونوايا البعثة الأممية الرامية إلى تعزيز التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا، بحسبِ ما جاء في منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بحسب رئاسة الأركان في طرابلس.