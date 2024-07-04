التومي يلتقي بسفير بريطانيا وسبل تطوير الإدارة المحلية

أخبار ليبيا 24

بحث بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، سبل دعم التعاون المشترك في مجال الإدارة المحلية ودعم البلديات.

النقاش حول دعم البلديات

واستعرض التومي جهود التحول إلى اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها، وأيضا ملف التنمية المحلية والإيرادات المحلية والتحول الرقمي والمشاركة المجتمعية، وغير ذلك من الملفات التي حققت فيها حكومة الوحدة إنجازات حقيقية على الأرض وأصبحت واقعا ملموساً، بحسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك).

ومن جانبه قدم لونغدن إحاطته حول زيارته الأخيرة لعدد من المناطق والمدن الليبية، وأكد ارتياحه للجهود المبذولة في مسار التحول نحو اللامركزية، باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المحلية وتقريب الخدمة من المواطن وتحسين جودتها.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا، وأهمية دفع مستوى التعاون نحو آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها دعم الإدارة المحلية.

الاستقطاع من ايرادات البلديات للخدمات الصحية

وفي سياق آخر منفصل، اقترح التومي استقطاع جزء من الإيرادات المحلية بالبلديات للخدمات الصحية الأولية، وعند لقائه التشاوري مع عدد من مسؤولي المكاتب بوزارته، تناقش معهم حول عدد من الملفات، منها اتباع معايير جودة الخدمات الصحية في دعم تطبيق المعايير الوطنية الخاصة بالرعاية الصحية الأولية، وتطوير العلاقة بين المرافق الصحية والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها، ودور الزائر الصحي ووضع تشريعات وضوابط تحدد مهامه ودوره ودعم وتوفير الإمكانات، للوصول إلى استدامة الخدمات، بما فيها الرقمنة والملف الصحي الإلكتروني.