أخبار محليةالأخبار

استقرار حالة الطقس على كافة مناطق البلاد

بقاء درجات الحرارة الصيفية على حالها

4 يوليو، 2024 10:28 ص
0 1
حالة الطقس
حالة الطقس

أخبار ليبيا 24

استقرار حالة الطقس على كامل المناطق في ليبيا، وبقاء درجات الحرارة على حالها لهذا اليوم، وفقاً لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

وتتراوح درجات الحرارة بصفة عامة مابين 28 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

تفصيل لحالة الطقس في كل المناطق

رأس اجدير حتى سرت  وسهل الجفارة و جبل نفوسة


سماء صيفية صافية إلى قليلة السحب، فيما تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أما عن درجات الحرارة، فهي تميل إلى الاعتدال وتتراوح الدرجات القصوى بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد


السماء قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة من حين إلى آخر، في حين تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة اليوم على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة  وسبها  وغات  وغدامس  والحمادة


السماء صيفية صافية إلى قليلة السحب على بعض المناطق، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية على معظم المناطق.

الواحات  والسرير وتازربو  والكفرة


السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الوسوم
4 يوليو، 2024 10:28 ص
0 1

المزيد من الأخبار

image 6487327 2 1

حماد يلتقي بأعضاء الهيئة الوطنية لعلاج أطفال التوحد

4 يوليو، 2024 9:08 ص
image 6483441 5

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الليبي الفرنسي في باريس

4 يوليو، 2024 8:46 ص
رئيس مجلس النواب: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية

رئيس مجلس النواب: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية

4 يوليو، 2024 3:42 ص
أزمة رأس اجدير.. صراع داخلي يعطل الحدود الليبية التونسية

الوضع في رأس اجدير والتحديات الأمنية.. قراءة تحليلية

4 يوليو، 2024 3:07 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى