استقرار حالة الطقس على كافة مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

استقرار حالة الطقس على كامل المناطق في ليبيا، وبقاء درجات الحرارة على حالها لهذا اليوم، وفقاً لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

وتتراوح درجات الحرارة بصفة عامة مابين 28 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

تفصيل لحالة الطقس في كل المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة و جبل نفوسة



سماء صيفية صافية إلى قليلة السحب، فيما تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أما عن درجات الحرارة، فهي تميل إلى الاعتدال وتتراوح الدرجات القصوى بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة من حين إلى آخر، في حين تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة اليوم على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



السماء صيفية صافية إلى قليلة السحب على بعض المناطق، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية على معظم المناطق.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.