أوضاع إنسانية قاسية يعيشها المدنيين في السودان

أخبار ليبيا 24

يعيش السودانيون أزمة نزوح مأساوية بسبب اشتداد الحرب في بلادهم، إذ 80% من السودان تشهد معارك حربية، وغير آمنة للمدنيين، الذين تقطعت بهم السبل للوصول إلى مناطق آمنة.

الفرار من الحرب وظروف إنسانية قاسية

صعوبات كبيرة تواجهها الجهود الدولية الرامية لمساعدة اللاجئين في المناطق الحدودية، وقال المسؤول الإعلامي في مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ويليام سبيندلر لـ (سكاي نيوز عربية) “إن نقص التمويل يقف عائقا أمام تقديم المساعدات المطلوبة لإيواء ملايين النازحين في الداخل واللاجئين في بلدان مجاورة”.

وتزايدت خلال الأسبوع الأخير موجة نزوح السودانيين، حيث شهدت مدن سنجة وسنار والسوكي جنوب شرقي البلاد ومناطق وسط وغرب كردفان إضافة إلى الفاشر، نزوح عشرات الآلاف من السكان في ظل انحسار ملحوظ للمساحات الآمنة بعد أن غطى القتال أكثر من 80 بالمئة من مناطق البلاد.

وبسبب المعارك المحتدمة، انقطع التيار الكهربائي، ويعيش المدنيين في ظروف صعبة، وسط نقص المياه الصالحة للشرب، وصعوبة الحصول على الإمدادات الطبية.

وتتفاقم الأزمة أكثر في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الشمالية والشرقية التي نزح إليها ملايين الفارين بعد اندلاع القتال في الخرطوم في منتصف أبريل 2023 وامتداده لولاية الجزيرة في أكتوبر من العام نفسه، وسط تقارير تحدثت عن قيام السلطات المحلية في بعض مناطق ولاية نهر النيل شمال الخرطوم بطرد آلاف النازحين من المدارس التي كانت تستخدم كمراكز إيواء.

وفي ليبيا نزح عشرات الآف من السودانيين إلى المناطق الحدودية، وشهدت مدينة الكفرة جنوب شرق البلاد، تدفق الآف من السودانيين الفارين ومن ويلات الحرب، وتعمل الحكومة الليبية على تقديم كافة الدعم، إلا أنه نظراً لأرقام النازحين الكبيرة تقف السلطات المحلية عاجزة على احتواء الوضع.