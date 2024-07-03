وزيرة العدل تبحث مع خوري تحديات حقوق الإنسان في البلاد

أخبار ليبيا 24

التقت حليمة عبد الرحمن وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، وتناقشتا حول التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والتحديات المختلفة، التي يواجها هذا الملف الحساس والمهم في ليبيا.

البعثة تناقش مع العدل تحسين ظروف المحتجزين

وقالت خوري، في منشور عبر حسابها على منصة (إكس) إن اللقاء ناقش “الطرق التي يمكن بها لبعثة الأمم المتحدة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الجهود، بما في ذلك تحسين ظروف احتجاز النساء والأطفال”، مشيرة إلى الاتفاق على أنّ “وجود سلطة قضائية مستقلة أمر بالغ الأهمية”.

وبحسب بيان وزارة العدل فإن اللقاء تناول عددًا من المواضيع التي شملت الإجراءات المتخذة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا لاختيار السلطة التشريعية والتنفيذية، وفقا لخارطة الطريق في اتفاق برلين.

واستعرضت الوزيرة أعمال وزارتها على ملف حقوق الإنسان في البلاد، لاسيما القضايا التي تخص المرأة والطفل، وذوي الهمم.

خوري تلتقي بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية

وفي سياق آخر منفصل، اجتمعت خوري مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت الذي أكد على دعم بلاده لجهود البعثة في ليبيا، وأ{دف برنت عبر تدوينة لحسابه في موقع (إكس) “نشجع جميع الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء في العملية السياسية من أجل التغلب على الانقسامات في ليبيا، وصياغة خارطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية والحكم الموحد”.

وأوضح أنه ناقش مع خوري إيجاد “أفضل السبل لدعم الانتخابات البلدية المقبلة”.