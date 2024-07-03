هل تصبح “هاريس” بديلا لـ “بايدن” في انتخابات الرئاسة إذا تنحى؟ 

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قالت مصادر رفيعة إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس هي الخيار الأول لتحل محل جو بايدن إذا تنحى عن إعادة انتخابه، وفقا لرويترز.

ونقلت رويترز عن سبعة مصادر رفيعة المستوى في حملة “بايدن” والبيت الأبيض واللجنة الوطنية الديمقراطية المطلعة على المناقشات الحالية حول الموضوع، قولها إن “هاريس” هي المرشح الأول لتحل محل “بايدن”.

وأثار أداء “بايدن” المتخبط، وغير المتماسك أحيانًا، والذي لاقى انتقادات واسعة النطاق في المناظرة الأولى ضد منافسه الجمهوري “دونالد ترامب” الأسبوع الماضي، موجة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي بسبب مخاوف من أنه قد لا يكون لائقًا بما يكفي لولاية ثانية، وطرح بعض الديمقراطيين المؤثرين بدائل لـ “بايدن” إلى جانب “هاريس”، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء المشهورون والحكام الديمقراطيون مثل “جافين نيوسوم” من كاليفورنيا، و”جريتشين ويتمر” من ميشيغان، و”جوش شابيرو” من بنسلفانيا.

وقالت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن محاولة تجنب نائب الرئيس هي مجرد تفكير بالتمني وستكون شبه مستحيلة.

وقالت المصادر إنه إذا تم اختيارها كمرشحة الحزب، فإن نائب الرئيس (59 عاما) ستتولى الأموال التي جمعتها حملة “بايدن” وسترث البنية التحتية للحملة. وقالت المصادر، إن نائبة الرئيس تتمتع أيضًا بأعلى شهرة بين الديمقراطيين الذين يمكن اعتبارهم مرشحًا جديًا.

مناظرة بايدن

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الثلاثاء، إن “بايدن” واجه “ليلة سيئة” في المناظرة، وسيواصل عرض قضيته أمام الشعب الأمريكي لإعادة انتخابه. وأرجأت حملة” بايدن” فريق “هاريس” للتعليق على القصة.

ورفض مساعدو نائبة الرئيس أي حديث عن بطاقة ديمقراطية لا تشمل كلا من بايدن وهاريس.

هاريس وبايدن

وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن “نائب الرئيس تتطلع إلى قضاء فترة ولاية ثانية مع الرئيس جو بايدن”.

ورأى العديد من الاستراتيجيين الديمقراطيين إن تجاوز أول نائب رئيس أسود وامرأة لمرشح آخر سيؤدي إلى رد فعل عنيف من الناخبين السود والنساء الذين يشكلون مفتاح أي انتصار. وقالوا: “من المستحيل تجاهل كامالا”.

ومع ذلك، قالت أربعة من المصادر إنه تم تجاوز “هاريس” في الكثير من التكهنات منذ المناظرة لأن بعض الديمقراطيين ذوي النفوذ ليس لديهم ثقة كبيرة في قدرتها على التغلب على “ترامب”.

لم تنتخب الولايات المتحدة قط رئيسة، وأمضت هاريس الكثير من وقتها كنائبة للرئيس تكافح من أجل تمييز نفسها في دور هو بحكم تعريفه دور داعم.