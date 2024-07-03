الأمم المتحدة: السودانيين الفارين إلى ليبيا ربما سيعبرون لأوروبا إن لم يجدوا الدعم

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قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها توسع نطاق خطتها لمساعدة السودان بعد زيادة عدد الوافدين الفارين من الحرب الأهلية السودانية المستمرة منذ 14 شهرا إلى ليبيا وأوغندا.

ويشهد السودان بالفعل أسوأ أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر حوالي 12 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم ونزح أكثر من مليوني شخص عبر الحدود.

ومع التوسع الأخير في خطة الاستجابة للأمم المتحدة، يرتفع عدد الدول الأفريقية التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين السودانيين إلى سبع دول.

ووفقا لرويترز، فقد حذّر رئيس مفوضية اللاجئين من أن الوافدين إلى ليبيا قد يواصلون رحلتهم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط الخطير، إذا لم يتم تقديم المساعدات.

وأظهرت وثيقة تخطيط للمفوضية نشرت يوم الثلاثاء أن المفوضية تتوقع استقبال 149 ألف شخص في ليبيا قبل نهاية العام.

وتتوقع 55,000 لأوغندا التي لا تشترك في حدود مباشرة مع السودان، التي تستضيف بالفعل 1.7 مليون لاجئ وطالب لجوء من أزمات أخرى.

وقال إيوان واتسون من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحفيين في جنيف: “إن هذا يشير فقط إلى الوضع اليائس والقرارات اليائسة التي يتخذها الناس، وأن ينتهي بهم الأمر في مكان مثل ليبيا وهو بالطبع أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للاجئين في الوقت الحالي”.

أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا

وأضاف واتسون أن ما لا يقل عن 20 ألف لاجئ وصلوا بالفعل إلى ليبيا منذ العام الماضي، مع تسارع الوصول في الأشهر الأخيرة وعدة آلاف آخرين غير مسجلين. وقال، إن ما لا يقل عن 39 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى أوغندا منذ الحرب.

وتعاني الاستجابة للمساعدات في السودان من نقص الموارد وسط احتياجات إنسانية قياسية بسبب الأزمات المتعددة في جميع أنحاء العالم ومع قيام بعض الجهات المانحة بتخفيض الإنفاق بسبب قيود الميزانية المحلية.

وقال مفوضية اللاجئين، إن البلدان المجاورة للسودان أظهرت تضامنًا كبيرًا في الترحيب بالأشخاص المضطرين للفرار من الحرب، لكن الخدمات في المجتمعات المضيفة تعاني من الإنهاك، ما يجعل من الصعب للغاية على اللاجئين الاستقرار وكسب الرزق وإعادة بناء حياتهم.

وقال واتسون إن خطة الأمم المتحدة ممولة بنسبة أقل من 20%.

وأضاف: “يضطر اللاجئون والعائلات إلى النوم في العراء، ولا تستطيع المرافق الطبية مواكبة الاحتياجات المتزايدة التي نواجهها”.