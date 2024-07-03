قيس سعيد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية التونسية

أخبار ليبيا 24

حدد الرئيس التونسي قيس سعيد موعد الانتخابات الرئاسية والمزمع إقامتها في السادس من أكتوبر 2024، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن روزنامة من القرارات من المقرر إطلاقها، لتنظيم العملية الانتخابية.

الهيئة العليا المستلقة للانتخابات في تونس تصدر بياناً

وأوضحت في بيانها أن “مجلس الهيئة يعقد اجتماعا يوم الخميس القادم للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يليه نقطة إعلامية على الساعة السابعة مساء بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة”.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أعلن قيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، انتقد سعيد بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية آنذاك “لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن”.

واتهم أطرافا لم يسمها بـ”الارتماء في أحضان الخارج”، منوهاً إلى أن “هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس”.

وأضاف”ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحاً أوكرسياً وأريكة كما يتوهمون، ويحلمون بل هي مسؤولية”.

وأكد أنه “ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فساداً في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء”، وتابع أنه لا يمكن الترشح من قلب “مجموعات ترتمي في أحضان الخارج”، مشددا على أن “المترشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين منتخبا من قبل التونسيين وحدهم وليس من قبل أي جهة أخرى”