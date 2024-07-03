فيفا يُلزم الترجي التونسي بدفع 387 ألف يورو لحمدو الهوني

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين خطابًا رسميًّا لإدارة الترجي التونسي، بطل الدوري الممتاز، لإخطار النادي بالبت في القضية التي رفعها لاعبه السابق، النجم الليبي حمدو الهوني، للحصول على رواتبه المتخلدة بذمة الفريق خلال الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر والأصفر.

وتقمص حمدو الهوني (30 عامًا) ألوان الترجي التونسي بين عامي 2019 و2023، إذ خاض أكثر من 135 مباراة رسمية، وسجل 26 هدفًا، قبل أن يغادر النادي في صائفة 2023 بعد نهاية عقده. في الأشهر الماضية، اندلع خلاف بين اللاعب وإدارة الترجي التونسي حول مستحقات متخلدة بذمة بطل تونس، قبل أن يصل الأمر إلى أروقة لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي أنصفت اللاعب، وقضت بتغريم الترجي مبلغ 387 ألف يورو (ما يزيد على 400 ألف دولار) ستُدْفَع لفائدة حمدو الهوني، والمتمثلة في رواتب ومنح متأخرة لم يحصل عليها النجم الليبي.

الترجي يستعد للطعن في حكم فيفا بشأن مستحقات حمدو الهوني

وقالت مصادر مقربة من الترجي التونسي، إن اللجنة القانونية في النادي تعكف في الوقت الحالي على إعداد ملف يتضمن الطعن في حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأخير والرد على شكوى الهوني وإرساله إلى لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي للعبة. فيما أشار مصدر قانوني لـ “إرم نيوز” أن قضية الترجي التونسي وحمدو الهوني قد تصل إلى أروقة المحكمة الرياضية الدولية (كاس) للبت فيها بشكل نهائي.

وانضم حمدو الهوني إلى الترجي التونسي في يناير 2019، بعقد امتد حتى 2022، قبل أن يجدد عقده لمدة عام واحد. وفي الـ30 من يونيو 2023، انتهى عقد اللاعب الليبي، وعرض عليه الترجي خيار التجديد، لكنه رفض العرض لينتقل إثر ذلك إلى الوداد البيضاوي المغربي بعقد يمتد حتى الـ30 من يونيو 2025، لكنه قرر فك ارتباطه بالنادي في نهاية موسم 2023 ـ 2024.

حمدو الهوني يحصل على مستحقاته المتأخرة من الترجي بعد قرار فيفا

وتوج الهوني مع الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2019 كما أحرز لقب الدوري التونسي سنوات 2020 و2021 و2022 وكأس السوبر التونسي 2019 و2020. في مونديال الأندية 2019، دخل اللاعب الليبي تاريخ البطولة عندما نجح في تسجيل 3 أهداف في مباراة فريقه الترجي ضد السد القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة العالمية، ليصبح أول عربي وأفريقي يسجل “هاتريك” في تاريخ البطولة.

الآن، وبعد قرار الفيفا، ستكون الأعين مركزة على الخطوات التي سيتخذها الترجي في استئناف الحكم وكيف ستتطور الأمور بين اللاعب والنادي. ستظل هذه القضية مثيرة للاهتمام داخل الأوساط الرياضية في تونس وليبيا وخارجهما.