طالب الدبيبة إما بتمكينه أو إقالته.. عون يعلن توقفه “مؤقتا” عن مهامه كوزير للنفط

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أعلن محمد عون توقفه “مؤقتا” عن أداء مهامه كوزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية ابتداء من، اليوم الأربعاء، إلى حين ما سيصدر عنه لاحقا من بيان أو إفادة.

وطالب “عون” في بيان مصور، رئاسة الحكومة بتصحيح الأمر إما بتمكينه من مزاولة مهامه المنوطة به أو إصدار قرار بإقالته وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وقال الوزير: “وصل لعملنا صدور كتاب من رئيس الوزراء يوم 27 يونيو لوكيل وزارة النفط بالاستمرار في تسيير مهام الوزارة حتى إشعار آخر رغم تواجدي الفعلي في ديوان الوزارة كوزير شرعي متفرغ لشؤون الوزارة في العموم”.

عون: لا نريد تشويه صورة ليبيا

وأضاف الوزير، أن ابتعاده عن المشهد جاء “حرصا مني على استقرار العمل في قطاع النفط والغاز، وتجنبا لأي ربكة في سير العمليات النفطية، وتأكيدا لأن تكون صورة قطاع النفط والغاز عند الآخرين صورة نمطية طيبة ناصعة البياض، خصوصا عند المراقبين الدوليين والجهات البترولية المعتبرة والشركات النفطية التي لها عقود مع ليبيا”.

وأكد عون أنّه “لا يريد تشويه الصورة النمطية الجيدة لليبيا عند الجهات البترولية الأجنبية نتيجة الخلافات الداخلية، بصورة تؤثر على المصالح الوطنية لليبيا مع الشركات النفطية الدولية أو التي ترغب في الاستثمار بليبيا”.