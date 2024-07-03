شركة ميتا ترفع الحظر عن كلمة “شهيد” على جميع منصاتها

أخبار ليبيا 24

تستخدم شركة (ميتا) المالكة لعدد من منصات التواصل الاجتماعي أهمها فيسبوك وانستغرام، سياسات إقصائية، وتضييق كبير على المحتوى العربي، لاسيما بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعد تقدم أبحاث أُجريت على مدار عام، أزالت الشركة الحظر على كلمة (شهيد).

سياسات قمعية تتبعها ميتا

وعندما تكون الكلمات محظورة من التداول والاستخدام على منصات التواصل الاجتماعي، ويتم استخدامها دون تشفير، تقوم سياسة المواقع بفرض عقوبات صارمة على الحسابات المخالفة لقوانينها وسياساتها، قالت (ميتا بلاتفورمز)، إنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة (شهيد) العربية، بعد أن وجدت مراجعة، أجراها مجلس الإشراف على مدار عام، أن نهج عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كان “مبالغاً فيه”.

وبحسب (رويترز)، تتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها، وجدت أن نهجها كان له “تأثير سلبي على حقوق الإنسان” فيما يخصّ الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.

وبعد 7 أكتوبر، وبدء إسرائيل حربها الشرسة على أهالي غزة، لاحظت شركة (ميتا) أن كلمة شهيد يتم استخدامها بشكل كبير وواسع النطاق من قبل المستخدم العربي، وبدأ مجلس الإشراف، الذي تموله الشركة، مراجعته العام الماضي، لأن الكلمة كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة، أو عبارة أخرى.

ووجدت المراجعة في مارس أن قواعد(ميتا) تجاه كلمة (شهيد) لم تراعِ تنوع المعاني للكلمة، وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بأعمال العنف. وأقرّت (ميتا) بنتائج المراجعة.

ورحّب مجلس الإشراف بالتغيير، قائلاً إن سياسة الشركة، تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.