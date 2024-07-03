درنة تحت الأنقاض.. قصة الصمود والبحث عن العدالة في وجه الكارثة “4”

أنا محمد صالح جبريل اللافي، محامٍ وساكن في درنة، شهدت مدينتي العزيزة لحظات من الصعاب والتحديات الهائلة. في قصتي، سأحكي لكم عن معاناة درنة خلال كارثة لم يتوقعها أحد، وعن رحلتي الشخصية كمحامٍ للبحث عن العدالة وإعادة الأمل إلى قلوب أهلي وأحبائي. إنها قصة عن الصمود والتضامن في وجه الظروف القاسية، وعن البحث عن الحقيقة والعدالة في عالم مليء بالتحديات.

مع مرور الوقت، بدأت جهود البحث عن العدالة تأخذ شكلاً أكثر تنظيمًا وجدية. كانت المساعي القانونية تتكثف، وكنا نعمل بجد لتوثيق كل جوانب الكارثة وتحميل المسؤولين تبعاتها. مكتب النائب العام كلف الجهات المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث، وكانت التحقيقات تشمل رصد أوجه التقصير والإهمال، وكذلك حصر الجثامين والمفقودين. كنا ندرك أن الطريق لتحقيق العدالة طويل وشاق، ولكن لم يكن لدينا خيار سوى المضي قدمًا.

القضية الأولى هي قضية السد

بدأت القضايا تأخذ مسارها في المحاكم، وكانت القضية الأولى هي قضية السد. هذا السد الذي لم يُصن منذ سنوات طويلة كان رمزًا للإهمال وسوء الإدارة. كنا نقدم الأدلة والشهادات التي تؤكد تقاعس الجهات المسؤولة عن صيانة السد رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء. القضية الثانية كانت تتعلق بمخالفات المجلس البلدي درنة، والتي تفاقمت بسبب الفساد والإهمال.

طالبنا بالتعويض المدني وتحميل حكومة الدبيبة المسؤولية الجنائية. كانت هناك مقاومة شديدة من قبل الحكومة، ولكن كان لدينا إصرار على تحقيق العدالة لأهلنا. حكومة الدبيبة قصرت وأهملت ولم تصرف التعويضات بحجج واهية لا تنطلي على أحد. كانت الحكومة تصرف أرقامًا فلكية في مشاريع أخرى وترفض إنقاذ درنة وإعمارها في تعنت واضح وتحدي صارخ ومستفز.

حكومة الدبيبة لم تلامس الواقع وأخلت مسؤوليتها

حكومة الدبيبة لم تلامس الواقع وأخلت مسؤوليتها رغم أن ليبيا دولة مركزية ومواردها واحدة. كانت تلك الفترة مليئة بالتحديات، ولكن كان لدينا دعم كبير من المجتمع المحلي. كنا ننظم فعاليات وحملات توعية للمطالبة بحقوقنا، وحشد الدعم من المجتمع المحلي والدولي. كان لدينا إيمان بأن العدالة ستتحقق، وأننا سنتمكن من إعادة بناء مدينتنا.

السجل المدني شرع في منح بدل فاقد للوثائق والمستندات لأهالي درنة بعد الكارثة. كانت هذه الخطوة مهمة للغاية، حيث فقد الكثير من الناس جميع وثائقهم الرسمية في الكارثة. لازال هناك بلاغات عن جثامين لم يتم التعرف على هويتها، وكذلك مفقودين قد يكون البحر تكفل بدفنها بعدما ابتلع جزءًا كبيرًا من أطلال المدينة المنكوبة.

كانت تلك الأيام مليئة بالتحديات، ولكن أيضًا بالأمل. كنت أرى في عيون الناس القوة والعزيمة، وكانت تلك القوة هي ما يدفعنا للاستمرار والعمل من أجل مستقبل أفضل لدرنة. كان لدينا الكثير من العمل لنقوم به، ولكن الأمل بدأ يعود تدريجيًا. كنا نعمل بلا كلل، نكتب التقارير، نجمع الأدلة، ونتواصل مع المحامين والناشطين لرفع صوتنا والمطالبة بحقوقنا.