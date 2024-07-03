حمّاد: ندعم المؤسسات القضائية ونؤكد أهمية إبعادها عن التجاذبات السياسية 

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أكّد أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل للمؤسسات القضائية وعلى أهمية أن يكون الجهاز القضائي بمنأى عن التجاذبات السياسية من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.

جاء ذلك في أثناء لقائه مع خالد مسعود وزير العدل في الحكومة.

لقاء حمّاد بوزير العدل

وقالت الحكومة الليبية، إن اللقاء شهد اطّلاع حمّاد على مستجدات أعمال الوزارة وعلى جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وحلحلتها.

وأضافت، أن رئيس الوزراء، وخلال اللقاء الذي عقده بمقر مجلس الوزراء في بنغازي، اطلع على القرارات الإدارية الصادرة عن وزير العدل، التي أسهمت بصورة واضحة وجلية في تسهيل العمل القضائي والإسراع من وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها.

زيادة مرتبات القضاء

وقالت، إن وزير العدل أطّلع رئيس الوزراء على مقترح قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المعروض على مجلس النواب.

وذكرت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أن حمّاد أثنى على دور وزارة العدل وما تتخذه من خطوات تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للهيئات القضائية.

وقالت، إن رئيس الحكومة، أكّد دعمه الكامل للمؤسسات القضائية، وعلى أهمية أن يكون الجهاز القضائي بمنأى عن التجاذبات السياسية من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.