حماد والوفد المرافق له يزورون مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي

أخبار ليبيا 24

أجرى الدكتور أسامة حماد، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية رفقة وفد يتكون من مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر،ورئيس جهاز الإمداد الطبي حاتم العريبي زيارة تفقدية لمستشفى طب وجراحة الأطفال بمدينة بنغازي.

تفقد حالة المستشفى وتوفير كافة احتياجاته

شملت الزيارة التفقدية التي أجراها الوفد ليلة البارحة، كافة الأقسام منها الجراحة والأشعة وغرف العمليات والعناية وحديثي الولادة بالمستشفى وذلك لمتابعة أوضاعهم عن كثب، بحسب بيان الحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وفي ختام الزيارة تم الاتفاق، على إعطاء الإذن لجهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية بالبدء الفوري في عملية الصيانة

الشاملة للمستشفى وإزالة المباني القديمة المهترئة واستحداثها بمباني جديدة تتناسب مع المواصفات العالمية والطبية، وذلك حرصاً تقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي بنغازي.

ووفقا لبيان صادر عن صندوق التنمية وإعادة الإعمار، فإن المهندس بالقاسم حفتر أعطى تعليماته العاجلة للبدء الفوري في صيانة وتطوير المستشفى ، والاهتمام بالحالات العاجلة على وجه التحديد.

ويعمل جهاز الإمداد الطبي بقيادة العربي، على دعم القطاع الصحي، وذلك بتوفير كافة اللوازم الطبية من معدات وأجهزة وأدوية، لجميع المستشفيات والمستوصفات على مستوى البلاد.

ونشرت صفحة الحكومة الليبية، صوراً توضح استلام شحنة من المستلزمات الطبية العامة والتخصصية، لمستشفى أمحمد المقريف بمدينة أجدابيا، وذلك تنفيذاً لخطة الحكومة لدعم القطاع الصحي في البلاد.

الإمداد الطبي يهتم بالقطاع الصحي في سبها

وفي شهر مايو الماضي، زار مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية حاتم العريبي، رفقة اللجنة الفنية للجهاز مركز سبها الطبي، للوقوف على احتياجات المركز، وذلك لتجهيز المركز بأحدث المعدات وتوفير جميع النواقص وتوطين العلاج بالداخل، إذ تتم صيانة عدد من المرافق الصحية والمستشفيات بالمدينة.