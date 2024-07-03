حقن قرون وحيد القرن بمادة مشعة لحمايتها من الصيد

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يحقن علماء من جنوب أفريقيا بمواد مشعّة قرون مجموعة حيّة من حيوانات وحيد القرن، لجعلها عديمة الفائدة وقابلة للرصد بصورة أكبر عند الحدود، وذلك للحدّ من صيدها الذي يجعلها كل يوم أقرب للإنقراض.

وفي مقاطعة ليمبوبو في شمال شرقي البلاد، يوجد ملجأ سري يُؤوي بصورة رئيسية صغاراً حُرمت من أمّهاتها بعدما قُتلت الأخيرة في صيد غير قانوني من قبل الصيادين والسماسرة التجار، ترعى بعض الحيوانات العاشبة ذات الجلد السميك في سهل سافانا.

عن التقنية الحديثة التي تحافظ على حياة وحيد القرن

ووضع جيمس لاركن، وهو باحث في جامعة ويتواترسراند، ومسؤول عن المبادرة، “شريحتين صغيرتين مشعّتين في قرن” صغير وحيد قرن يبلغ عاماً واحداً ويزن قرابة نصف طن، وفقاً لـ(وكالة الصحافة الفرنسية).

ووفقا للخبراء فإن المواد المشعة تجعل القرن غير مفيد وساماً للاستهلاك البشري.

ويوضح لاركن أنّ وحيد القرن النائم والمثبّت في وضعية قرفصاء، لم يشعر بأي ألم، بالإضافة إلى أنّ جرعة المادة المشعة منخفضة جداً، لدرجة عدم تسببها بآثار في صحة الحيوان أو في البيئة.

وأعلنت الحكومة في فبراير مقتل 499 وحيد قرن عام 2023، معظمها في متنزهات وطنية، على الرغم من الجهود التي بذلتها للحد من هذا النشاط غير القانوني. ويمثّل هذا الرقم زيادة قدرها 11 في المائة عن أعداد وحيد القرن التي قُتلت عام 2022.

وعن التقنية الحديثة التي من المتوقع أن تساهم في الحد من صيد هذه الحيوانات المهددة بالإنقراض، يقول لاركن إنه “يحدث ثقباً صغيراً في القرن بدقة، ثم يُدخل المواد المشعة ويُنهي العملية برشّ 11 ألف نقطة دقيقة على كامل القرن”.